В России могут ввести сбор для авиапассажиров

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 21 0

«Ъ»: Минтранс обсуждает введение сбора для пассажиров при банкротстве авиакомпании

В России могут ввести сбор для авиапассажиров

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru

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Сколько туристам придется в таком случае платить за билеты? Насколько дороже станет поездка?

Дополнительный сбор могут ввести для пассажиров, покупающих билеты на самолеты. Такую инициативу обсуждают в Минтрансе, сообщает газета «Коммерсант».

По информации издания, инициатива обсуждается с 2021 года и возможна к реализации в случае банкротства перевозчиков. То есть, предлагается создать резервный фонд поддержки пассажиров. При этом сами авиакомпании инициативу не поддерживают.

Известно также, что сбор может составить не менее 150-300 рублей с человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курортный сбор, о котором так много говорили в Петербурге, начнут взимать с 1 апреля следующего года.

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