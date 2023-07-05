Это важно знать: почему задерживают рейсы, как быть и можно ли получить компенсацию

Задержки и отмены вылетов российскими и зарубежными авиакомпаниями стали систематическими. Что делать пассажирам в таких ситуациях?

Задержки и отмены рейсов могут быть вызваны разными причинами, в том числе не зависящими от авиакомпаний. Однако интересы пассажиров в любом случае должны быть защищены. В частности, явного пересмотра требует размер компенсации за каждый час задержки вылета. Об этом 5-tv.ru заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, комментируя участившиеся случаи задержки и отмены авиарейсов.

По словам Зотова, прогнозировать задержку и отмену вылета невозможно. Единственное, что может сделать пассажир в случае изменения даты и времени вылета, — это требовать полного возврата денег за билет и выбирать иные варианты поездки. Однако в этом случае велик риск того, что стоимость билета в день вылета будет кратно выше.

Что касается компенсации за задержку или отмену рейса, то в случае форс-мажора авиакомпании не обязаны ее выплачивать, отметил Зотов. Да и было бы несправедливо «вешать» расходы на аэропорт или перевозчика, если ситуация произошла не по их вине, считает эксперт.

Иное дело, если рейс был отменен или задержан авиакомпанией по каким-то внутренним причинам. К примеру, нередко перевозчик отменяет рейс из-за недозагрузки борта и переносит его на несколько часов, чтобы объединить с другим рейсом. Такие случаи необходимо пресекать и ужесточать меры к провинившимся компаниям, уверен глава объединения пассажиров.

«В целом ситуации говорят о том, что следует изменить выплаты компенсаций в пользу пассажиров, которые ожидают своего рейса. Сейчас компенсация за один час ожидания пассажира на внутренних рейсах составляет 25 рублей. Эта сумма должна быть точно пересмотрена, чтобы ожидание было более комфортным», — заключил Зотов.

Ранее 5-tv.ru сообщал об участившихся задержках рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Так, туристы из Петербурга почти сутки не могут вылететь на отдых в Турцию из аэропорта Пулково. До этого транспортная прокуратура начала проверку задержки еще двух рейсов до Антальи.