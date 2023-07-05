Рейс из Санкт-Петербурга в Анталью задержали почти на сутки

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 2 941 0

За последние дни это уже не первый аналогичный случай в Северной столице.

Рейс из Санкт-Петербурга в Анталью задержали почти на сутки

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Туристы из Санкт-Петербурга почти сутки не могут отправиться на отдых в Турцию. Речь идет о пассажирах одного из рейсов, запланированных к вылету на 4 июля из Пулково.

Инцидент на горячей линии аэропорта объясняют поздним приземлением предыдущего лайнера, сообщают «Известия».

По данным издания, в настоящий момент нет точной информации о месте нахождения пассажиров. Вероятно, некоторые из них воспользовались услугами по предоставлению жилья. По крайней мере, такая возможность предоставляется, если клиент обратился в службу поддержки, пояснили в Turkish Airlines.

Несколькими днями ранее стало известно, что транспортная прокуратура Северной столицы начала проверку законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Причиной стала задержка еще двух рейсов до Антальи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Победа» открыла продажу авиабилетов на рейсы зимнего расписания.

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