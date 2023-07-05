Лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский* потребовал исключить его из списка иноагентов

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 90 0

Артист подал иск к Минюсту России. Реально ли, что его запрос удовлетворят?

Лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский* потребовал исключить его из списка иноагентов

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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Лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский* потребовал исключить его из списка иноагентов. Артист подал иск к Минюсту России, передает ТАСС.

Уже известно, что судебное заседание назначено на 17 июля. 

Покровского внесли в перечень иноагентов весной 2023 года. Артист активно защищал украинских террористов, при этом даже финансировал их. Кроме того, он постоянно взаимодействовал с различными иностранными структурами, от которых также получал финансирование.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

* — признан физлицом-иноагентом в России.

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