Орбакайте засветилась в компании сбежавших из России и осудивших СВО артистов
Певица Орбакайте появилась на фото со сбежавшими из РФ Хаматовой и Покровским
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Дочь Аллы Пугачевой до сих пор старательно скрывает свою политическую позицию. Но нужны ли теперь слова?
Певица Кристина Орбакайте, которая в отличие от своей мамы Аллы Пугачевой до сих пор не озвучила отношения к российской спецоперации на Украине, похоже, решила проявить свою позицию иным способом.
Исполнительница, которая давно проживает с семьей в США, появилась на одном фото с российскими артистами, деятелями культуры и кино, осудившими российскую спецоперацию и внешнюю политику в целом и сбежавшими из России.
Так, на снимке Орбакайте запечатлена в компании с лидером группы «Ногу свело!» Максимом Покровским, режиссерами Александром Молочниковым и Дмитрием Крымовым, актрисой Чулпан Хаматовой, писателем Дмитрием Быковым**. Все эти деятели культуры известны своими негативными, а некоторые и откровенно русофобскими высказываниями в адрес России и ее граждан.
Кристина Орбакайте в компании сбежавших из России артистов.
До этого сообщалось, что Орбакайте с самого начала СВО якобы не покидала Россию и не поддалась антироссийским настроениям в Европе, в отличие от матери, которая, напротив, уехала с семьей в Израиль.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как сбежавшая из России певица Вера Брежнева впервые вышла на сцену после девятимесячного перерыва и со слезами объявила, что она — украинка.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
** — признан иностранным агентом на территории РФ.
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