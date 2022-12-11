Орбакайте засветилась в компании сбежавших из России и осудивших СВО артистов

Дочь Аллы Пугачевой до сих пор старательно скрывает свою политическую позицию. Но нужны ли теперь слова?

Певица Кристина Орбакайте, которая в отличие от своей мамы Аллы Пугачевой до сих пор не озвучила отношения к российской спецоперации на Украине, похоже, решила проявить свою позицию иным способом.

Исполнительница, которая давно проживает с семьей в США, появилась на одном фото с российскими артистами, деятелями культуры и кино, осудившими российскую спецоперацию и внешнюю политику в целом и сбежавшими из России.

Так, на снимке Орбакайте запечатлена в компании с лидером группы «Ногу свело!» Максимом Покровским, режиссерами Александром Молочниковым и Дмитрием Крымовым, актрисой Чулпан Хаматовой, писателем Дмитрием Быковым**. Все эти деятели культуры известны своими негативными, а некоторые и откровенно русофобскими высказываниями в адрес России и ее граждан.

Кристина Орбакайте в компании сбежавших из России артистов. Фото: Instagram* / kislomolochniy

До этого сообщалось, что Орбакайте с самого начала СВО якобы не покидала Россию и не поддалась антироссийским настроениям в Европе, в отличие от матери, которая, напротив, уехала с семьей в Израиль.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сбежавшая из России певица Вера Брежнева впервые вышла на сцену после девятимесячного перерыва и со слезами объявила, что она — украинка.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

** — признан иностранным агентом на территории РФ.