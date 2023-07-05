«Поиграть в крутых парней»: драка с участием труппы Эдгарда Запашного произошла в Перми

По факту избиения возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Гендиректор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный опубликовал видео избиения своих артистов на гастролях в Перми. Все случилось в общежитии местного цирка поздно вечером.

Туда приехали сотрудники частного охранного предприятия, всех разбудили, начали проверять документы. Одного из артистов — дрессировщика верблюдов — ударили дубинкой.

Сейчас дрессировщик в больнице в состоянии комы, у него тяжелая черепно-мозговая травма. Запашный сообщил, что связался с губернатором Пермского края, потребовав разобраться в ситуации и защитить артистов.

«Приехали и решили поиграть в крутых парней. <…> Вдруг ЧОП стал применять спецсредства: пистолет, дубинки — видео все это подтверждает», — поделился он.

По факту избиения возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».