Не видит и не шевелится: что известно о пострадавшем в драке с участием Понасенкова*

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 2 604 0

Пострадавший в драке с участием Понасенкова* остается в тяжелом состоянии

Не видит и не шевелится: что известно о пострадавшем в драке с участием Понасенкова*

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Мужчина вступил в конфликт с известным блогером и оказался в больнице. Сможет ли он восстановиться?

Состояние мужчины, участвовавшего в конфликте с Евгением Понасенковым*, остается крайне тяжелым. Как рассказали 5-tv.ru, пострадавший по-прежнему находится в умеренной коме.

Мужчина полностью дезориентирован и не реагирует ни на что, кроме боли. Взгляд не фиксируется, шевелятся только правые рука и нога в ответ на раздражитель. О динамике на улучшение врачи пока не говорят.

Конфликт с участием Евгения Понасенкова произошел 7 июня. По словам блогера, в тот день он гулял по Арбату вместе со своим юристом. Внезапно к ним подошел пьяный мужчина и якобы начал их оскорблять. Приятель историка толкнул незнакомца, после чего тот споткнулся и упал.

В результате обычного толчка мужчина попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, травматическим кровоизлиянием, переломом костей свода и основания черепа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгений Понасенков призвал не предъявлять ему претензии из-за драки в центре Москвы. 

* — признан в РФ иноагентом

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
89.55
0.22 97.74
0.48
С норовистой лошадью дел лучше не иметь: китайский совет дня на среду, 5 ...

Последние новости

16:12
«Принципиально важное значение»: о чем Путин говорил с премьером Армении Пашиняном
16:10
Ушел 15 лет назад: что сегодня происходит на могиле Михаила Танича
16:08
По всей строгости закона: суд решил судьбу Украинской, убившей женщину и ребенка в ДТП
16:02
Доллар превысил 91 рубль впервые с марта прошлого года
16:00
«Физиология неумолима»: почему экс-генпрокурор Украины решил покинуть ряды ВСУ
15:55
Экипаж Ка-52 уничтожил бронетранспортер ВСУ с десантом под Донецком — видео

Сейчас читают

Полная гармония: какие принципы помогут достигнуть баланса между работой и личной жизнью
Китч и дурновскусие: как выглядит скандальная могила умершего 15 лет назад Танича
Приготовиться к худшему: эти три знака зодиака могут преследовать несчастья в июле
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2