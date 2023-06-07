«Какие ко мне претензии?» — Понасенков* раскрыл правду о драке с незнакомцем на Арбате

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 924 0

Историк Понасенков* заявил, что не участвовал в драке в центре Москвы

Фото, видео: ВКонтакте / Понасенков Евгений Николаевич*; 5-tv.ru

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Инцидент между блогером и неким мужчиной произошел в центре Москвы. Пострадавший находится в реанимации с травмой головы.

Блогер и историк Евгений Понасенков* рассказал свою версию конфликта, в котором он оказался накануне. Во время прогулки по Арбату к нему пристал незнакомец, который от толчка юриста Понасенкова* упал на землю и ударился головой.

В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru блогер пояснил, что никакой драки не было, а за ними просто «увязался алкаш», который сам виноват в произошедшем.

«Просто вчера вечером гулял, фотографировался с поклонниками, и алкаш грязный, патлатый приставал ко мне, ко всем подряд, не давал проходу, оскорблял, угрожал и так далее. В невменяемом состоянии! Мой приятель его оттолкнул. Никакой драки не было, и тот пьяный попятился и, возможно, потом упал», — рассказал блогер.

Полицию якобы Понасенков* вызвал сам, чтобы разобраться в ситуации и позже наказать своего обидчика за оскорбления и нападение. По его словам, он дождался приезда полиции, которая его сразу же отпустила.

В распоряжении 5-tv.ru появился кадр с места происшествия, на котором пострадавший лежит на земле в окружении прохожих. Самого Понасенкова* на фотографии нет, как и полицейских.

Историк Понасенков* стал участником конфликта в центре МосквыИсторик Понасенков* стал участником конфликта в центре Москвы. 5-tv.ru

«Какие ко мне могут быть претензии? На меня напали, мне хамили, это у меня претензии! Это все путают. Если можно будет как-то его наказать за оскорбления, хотя он не знал кто я, но я попробую это сделать», — отметил историк.

По его мнению, такие «грязные алкаши» не должны ходить по улицам, а то, что он упал и оказался в реанимации — его личные проблемы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве избили члена жюри шоу «Танцы со звездами» Максима Кожевникова.

* — признан в РФ иноагентом

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