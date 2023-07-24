«Сила отражается в глазах»: Юта о морпехе с позывным «Струна»

Юта считает, что сила морпеха с позывным «Струна» отражается в глазах
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru
Певицу вдохновляют люди, которые сознательно готовы отдать свою жизнь за других.
Сила морпеха с позывным «Струна» отражается в глазах. Своими мыслями по поводу подвигов военнослужащих заслуженная артистка РФ Юта эксклюзивно поделилась с автором и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко.
Летом прошлого года во время боев за Мариуполь морпех с позывным «Струна» получил ранение и потерял ногу, а осенью он был удостоен звания Героя России. Красный рюкзак российского бойца стал его отличительным символом. Певица Юта посвятила молодому человеку песню с созвучным названием «Струна».
Позднее они познакомились. Юта навестила морпеха в госпитале и они долго разговаривали.
«Вся его могучая сила у него сперва отражается в глазах. Ты туда смотришь и понимаешь: „На таких людях держится русская земля. Именно на таких“. <….> Уровень внутренней культуры очень высокий, скромность. <….> Принятие того, что с ним случилось, произошло не в момент трагедии, этой травмы, а гораздо раньше, когда он просто заступил в эту профессию. Уже сам шаг в сторону этой профессии является героизмом в моих глазах», — думает Юта.
Заслуженная артистка РФ призналась, что ее вдохновляют люди, которые сознательно готовы отдать свою жизнь за других. Подобное самопожертвование заставляет Юту с большей ценностью относиться к каждому моменту своей жизни.
Ранее 5-tv.ru писал, что Юта вместе с военным ансамблем выпустила клип об СВО.
- 24 июл
- Обманули свои же командиры: боевики ВСУ попали в западню под селом Новодонецкое
- 24 июл
- Броня крепка? Немецкий Leopard лишился ствола после подрыва на российской мине
- 24 июл
- Максимум четыре часа: в США раскрыли шокирующие потери ВСУ из-за провального контрнаступления
- 24 июл
- В ЮНЕСКО осудили убийство российского журналиста в зоне спецоперации
- 24 июл
- Российские военные отразили шесть атак ВСУ за сутки на донецком направлении
- 24 июл
- «Целыми подразделениями»: ВСУ стали чаще сдаваться в плен под Запорожьем
- 24 июл
- Кремль отверг обвинения в адрес РФ в разрушении храма в Одессе
- 24 июл
- «Сознательная атака»: Песков об обстреле российских журналистов в Запорожской области
- 24 июл
- Полковник Алехин раскрыл новую задачу РФ после наступления Украины
- 24 июл
- «Насколько глупым нужно быть?!» — Трамп накинулся на Байдена за опрометчивую правду
Читайте также
77%
0.11 100.36
-0.30
Нашли ошибку?