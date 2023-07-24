«Сила отражается в глазах»: Юта о морпехе с позывным «Струна»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 4 534 0

Юта считает, что сила морпеха с позывным «Струна» отражается в глазах

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Певицу вдохновляют люди, которые сознательно готовы отдать свою жизнь за других.

Сила морпеха с позывным «Струна» отражается в глазах. Своими мыслями по поводу подвигов военнослужащих заслуженная артистка РФ Юта эксклюзивно поделилась с автором и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко.

Летом прошлого года во время боев за Мариуполь морпех с позывным «Струна» получил ранение и потерял ногу, а осенью он был удостоен звания Героя России. Красный рюкзак российского бойца стал его отличительным символом. Певица Юта посвятила молодому человеку песню с созвучным названием «Струна».

Позднее они познакомились. Юта навестила морпеха в госпитале и они долго разговаривали.

«Вся его могучая сила у него сперва отражается в глазах. Ты туда смотришь и понимаешь: „На таких людях держится русская земля. Именно на таких“. <….> Уровень внутренней культуры очень высокий, скромность. <….> Принятие того, что с ним случилось, произошло не в момент трагедии, этой травмы, а гораздо раньше, когда он просто заступил в эту профессию. Уже сам шаг в сторону этой профессии является героизмом в моих глазах», — думает Юта.

Заслуженная артистка РФ призналась, что ее вдохновляют люди, которые сознательно готовы отдать свою жизнь за других. Подобное самопожертвование заставляет Юту с большей ценностью относиться к каждому моменту своей жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юта вместе с военным ансамблем выпустила клип об СВО.

Тема:
Спецоперация
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