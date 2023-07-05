Всемирный фонд дикой природы* включен в перечень нежелательных в РФ организаций

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 19 0

С чем связано такое решение?

Всемирный фонд дикой природы* включен в перечень нежелательных в РФ организаций

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Всемирный фонд дикой природы (WWF)* включен в перечень нежелательных в России организаций. Об этом сообщили в Минюсте.

Прежде фонд признали нежелательным в Генпрокуратуре. Там отметили, что так называемая природоохранная организация использовалась для формирования угроз безопасности в экономической сфере. Так, организация вела деятельность, направленную на воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минюст внес правозащитную группу «Агора*» в список нежелательных в России зарубежных и международных неправительственных организаций.

* — организация, признанная нежелательной на территории РФ.

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