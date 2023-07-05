В Москве умер актер Театра им. Вахтангова Алексей Кузнецов

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 498 0

Знаменитый деятель культуры умер в возрасте 82 лет.

В Москве умер актер Театра им. Вахтангова Алексей Кузнецов

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Умер заслуженный артист России, актер Театра им. Вахтангова, режиссер Алексей Кузнецов. Об этом сообщает пресс-служба театра.

В пресс-службе не уточняют причину смерти деятеля культуры, о месте и дате церемонии прощания также будет объявлено дополнительно.

«Умный, интеллигентный, владеющий тонким юмором артист; режиссер, умеющий глубоко и подробно работать с актерами; опытный педагог, обладающий безупречным литературным вкусом», — говорится в сообщении театра.

В театре Алексей Кузнецов проработал более полувека. Сниматься в кино Алексей Кузнецов начал с 1954 года еще подростком. Зрителям он известен по следующим ролям: обаятельный таксист в «Зеленом огоньке», Кирсанов-старший в «Отцах и детях» и, конечно же, роскошный герцог Бэкингем в фильме Юнгвальд-Хилькевича «Д`Артаньян и три мушкетера».

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