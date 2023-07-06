«Мама, я даю интервью!» — Люся Чеботина впервые вывела мать в высший свет

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 1 108 0

Певица Люся Чеботина резко обрубила мать во время интервью

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Во время интервью девушка резко обрубила мать.

Певица Люся Чеботина впервые вывела маму в свет. Звезда появилась в компании родственницы на дне рождении у Мартина Киркорова, которому исполнилось 11 лет. В этот день юный наследник короля российской эстрады продемонстрировал собственную коллекцию одежды. На ее создание, его вдохновила старшая сестра Алла-Виктория.

Во время интервью Чеботина отвечала на вопросы, касающиеся облика знаменитости и ее предпочтений в выборе одежды. Вместо артистки на один из вопросов, стала отвечать мама исполнительницы «Солнце Монако».

Однако девушка, хоть и в шутку, но довольно резко «обрубила» мать.

«Мама, я даю интервью!» — кривляясь, воскликнула артистка.

Маму Люся Чеботина перевезла в Москву из родного города — Петропавловска-Камчатского. О родителях звезды известно мало: ее отец рано ушел из жизни, а мать по профессии — обычный бухгалтер, которая не стремится к публичности.

Прежде певица призналась, что раньше по-настоящему страдала из-за негативных комментариев. Ее эмоции настолько были сильны, что она даже не читала новости про себя. Но сейчас все изменилось, исполнительницу больше не удивляют и не обижают злые языки.

Ранее 5-tv.ru писал, как Люся Чеботина реагирует на хейт.

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«Мама, я даю интервью!» — Люся Чеботина впервые вывела мать в высший свет

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