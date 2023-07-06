«Мне идут младенцы»: Анфиса Чехова заявила о желании стать мамой дочери

Женщине понравилось нянчиться с дочерью подруги.

Телеведущая Анфиса Чехова призналась в социальных сетях о том, что встретилась на Бали с подругой Марией Константиновой, после чего заговорила о переменах в личной жизни.

Звезда показала в блоге дочь знакомой Мию и призналась, что ей так понравилось нянчиться с малышкой, что она тоже захотела родить девочку.

«А у подруженьки моей принцесса какая подросла. Ужасно хочется родить еще маленькую девочку. Малышка Мия такая сладкая кукла. Определено, мне идут младенцы», — поделилась 45-летняя Чехова.

У женщины уже есть 11-летний сын Соломон, которого она родила в браке с артистом Гурамом Баблишвили, за ним она была замужем с 2015 по 2017 годы Женщина была основным локомотивом в семье и вкладывалась в отношения больше, чем муж, поэтому они расстались.

Кроме этого, выяснилось, что Баблишвили ей изменял. Несмотря на развод, бывшие супруги сохранили дружеские отношения ради воспитания сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анфиса Чехова призналась, что до сих пор целует в губы сына.