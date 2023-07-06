Повторить ее успех? Кейт Миддлтон снова скопировала образ умершей Дианы

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 18 0

Кейт Миддлтон снова скопировала образ умершей принцессы Дианы

Повторить ее успех? Кейт Миддлтон снова скопировала образ умершей Дианы

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Принцесса Уэльская произвела фурор на чемпионате Уимбилдон-2023. Но зачем так часто обращаться за «помощью» к усопшей принцессе?

Кейт Миддлтон в очередной раз и почти под копирку повторила образ принцессы Дианы. С вхождением герцогини Кембриджской в королевскую семью общественность то и дело проводит параллели между ней и покойной матерью ее супруга, но на этот раз сходство получилось максимальным.

Не заметить его не смогли все, кто следил за появлением Кейт на престижном теннисном турнире Уимбилдон-2023. Супруга принца Уильяма облачилась в элегантный блейзер мятного цвета от известного дома моды и в белое плиссированное платье миди. Если низ — это, скорее, отсылка к 20-м годам прошлого столетия, когда зарождалась теннисная мода, то верх — словно дань памяти покойной свекрови — 1 июля ей бы исполнилось 62 года.

Кейт Миддлтон появилась на Уимблдоне-2023 в образе покойной леди Дианы.Кейт Миддлтон появилась на Уимблдоне-2023 в образе покойной леди Дианы. www.globallookpress.com / Stephen Lock

В памяти поклонников леди Дианы еще свежи воспоминания от 1988-го, когда та стояла на балконе Букингемского дворца с маленьким Уильямом на руках. Это было во время церемонии Trooping the Colour, посвященной полкам британской армии. На принцессе тогда был похожий жакет, но более темного оттенка, с аналогичным треугольным вырезом и контрастными белыми лацканами. Разница лишь в огромных белых пуговицах, которые не было на пиджаке Дианы.

Выход Кейт в общество буквально взорвал соцсети, которые теперь пестрят коллажами с изображением двух самых обсуждаемых принцесс. И это, скорее всего, не последний образ леди Ди, который примерит на себя супруга наследника британского престола.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем попросил принц Чарльз Диану в записке накануне свадьбы.

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