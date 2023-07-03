Понимал ошибку: о чем попросил принц Чарльз Диане в записке накануне свадьбы

Неповторимая, обаятельная леди будто предчувствуя трагический исход брака накануне торжества проронила немало слез.

В многочисленных интервью принцесса Диана рассказывала, что не собиралась выходить замуж за принца Чарльза, поскольку он очень нравился ее сестре. Но судьба все же привела ее к алтарю с будущим королем Великобритании. Однако и сам принц Чарльз перед торжеством понимал, что делает ошибку, но старался всеми силами поддержать будущую супругу, заявил писатель Пенни Джунор.

В своей книге о королеве-консорте Камилле Паркер –Боулз он рассказал, что незадолго до свадьбы принц Чарльз направил Диане секретное письмо с одной просьбой. К нему он приложил перстень-печатку принц Уэльского.

«Он написал, что так гордится Дианой, и когда она придет, он будет рядом с ней у алтаря. Попросил просто посмотреть ему в глаза и сразить наповал», — процитировало слова писателя журнал Marie Сlaire.

И действительно, Диана накануне свадьбы изрядно нервничала. Переживания настолько поглотили ее, что буквально по каждому поводу она плакала. Буквально предчувствовала, что брак не принесет ничего хорошего. Однако даже по прошествии чуть более 25 лет уже ставший королем Великобритании Карл III уверен, в развале их семьи виноваты журналисты, которые то и дело пытались засунуть свой нос и подталкивали к решительным действиям.

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