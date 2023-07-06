С тростью, но без отчаяния: Джонни Депп дал концерт в плохом состоянии

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Джонни Депп вышел на сцену с тростью

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/(c) Rudi Gigler; 5-tv.ru

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Артист не желал пропускать выступление, чтобы не расстраивать поклонников.

Знаменитый актер Джонни Депп не позволил болезненной травме встать на пути рок-музыки. В составе своей группы «Голливудские вампиры» он вышел на сцену с тростью и в ортопедическом ботинке.

Травма застала артиста в разгар гастрольного тура — однако Депп не отменил ни единого выступления! Хотя с трудом передвигается. Вероятно, музыка для него является лучшим лекарством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джонни Депп решил раздать полученные от Эмбер Херд деньги детям.

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