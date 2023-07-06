«Смотреть нужно»: Набиуллина объяснила ослабление курса рубля

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 116 0

Глава ЦБ Набиуллина: курс рубля ослабляется под влиянием динамики внешней торговли

«Смотреть нужно»: Набиуллина объяснила ослабление курса рубля

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Тем временем евро достиг 102 рублей — с чем это связано?

Курс рубля связан с динамикой внешней торговли, которая и определяет движение валюты. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления на Финансовом конгрессе ЦБ.

«Сейчас динамика курса несет проинфляционные риски, мы это будем учитывать при принятии решений по ключевой ставке», — добавила Набиуллина.

Она также отметила, что ослабление рубля не связано с желанием нарастить доходы бюджета. По ее словам, плавающий курс показывает свою эффективность как во время кризисов, так и в спокойные времена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курс евро вырос до 102 рублей. Валюта в ходе торгов показала такое значение впервые с 28 марта 2022 года.

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