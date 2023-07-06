На фоне беспорядков в Париже французы поддерживают связь с правозащитниками РФ

На фоне массовых беспорядков во Франции местные жители поддерживают связь с правозащитниками из РФ. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов.

«Действительно, с французами у нас есть хороший контакт», — подчеркнул он.

Спикер выразил уверенность, что причиной повсеместных волнений в стране стали социальное неравенство в США и во Франции. Особенно его чувствуют национальные меньшинства.

Этим гражданам, считает правозащитник, ничего не остается как отстаивать права с помощью социальных протестов. Причем делают они это в жесткой форме, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание.

Всего за последние шесть дней беспорядков во Франции задержали свыше 3, 5 тысяч человек, из них более тысячи — несовершеннолетние. В связи с инцидентами в местные суды передали 990 дел и почти половину из них рассмотрели в ускоренном порядке. На сегодня, по мнению руководства страны, обстановка повсеместно стабилизировалась. Однако правоохранительные органы все еще работают в режиме повышенной мобилизации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал беспорядки в государстве.