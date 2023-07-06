ВС РФ уничтожили немецкую гаубицу PzH 2000 с помощью «Ланцета» — видео

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 370 0

Минобороны показало кадры уничтожения немецкой гаубицы PzH 2000 в зоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media; Минобороны РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Операторы БПЛА вскрыли огневую позицию ВСУ и успешно отработали по цели.

Минобороны показало запись уничтожения немецкой гаубицы PzH 2000 в зоне СВО. На предоставленных кадрах видно, что Вооруженные силы РФ для удара по технике противника использовали беспилотный барражирующий «Ланцет», который на Западе уже окрестили «массовым убийцей» ВСУ.

На кадрах, снятых с высоты птичьего полета, видно, как дрон атакует замаскированный в лесополосе объект противника. В военном ведомстве отметили, что в момент попадания боекомплект сдетонировал. Произошел мощный взрыв, полностью уничтоживший цель. Видно, как уцелевшие украинские нацисты бегут прочь от горящей техники, над которой поднимается облако дыма.

Россия продолжает специальную военную операцию с целью денацификации и демилитаризации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, почему беспилотник «Ланцет» стал величайшей угрозой для ВСУ.

Тема:
Спецоперация
6 июл
Нож в спину Украине: Германия решила продать истребители Саудовской Аравии
6 июл
Минобороны сообщило о возвращении 45 российских военных из украинского плена
6 июл
«Огромные потери»: Патрушев указал на безразличие НАТО к судьбе Украины
6 июл
«Начнем говорить»: Лукашенко предположил, когда начнутся переговоры РФ и Украины
6 июл
ВС РФ ночью нанесли сосредоточенный удар по пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников
6 июл
«Просто ожидают»: территории Украины готовятся к оккупации Западом
6 июл
В ДНР подтвердили переход Клещеевки под контроль российской армии
6 июл
«Окончательно понял»: Лукашенко заявил, что Зеленский осознал свое поражение
6 июл
Крайне ценное время: как бойцы отряда «Барс-12» проводят минуты тишины в зоне СВО
6 июл
Число погибших при прорыве Каховской ГЭС увеличилось до 53 человек
+26° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
90.34
0.79 98.41
0.67
Деньги потекут рекой: какие 5 знаков зодиака получат финансовый успех в и...

Последние новости

16:40
Катамаран с пассажирами перевернулся на Байкале, есть пропавшие без вести
16:38
Российские школьники примут участие в конкурсе «Каникулы со Сферумом»
16:38
«Все певички такие, сякие»: в музыкальную карьеру Люси Чеботиной не верили
16:26
Чуть не закончилось трагедией: как россиянок обманывают при родах за рубежом
16:25
Нарушил все, что можно: мальчик на самокате попал под колеса авто в Петербурге
16:15
Работник Ozon о быстрой смерти коллеги от менингита: «Заболел и сразу умер»

Сейчас читают

Деньги собирали всем миром: как выглядит могила лежащей рядом с сыном Риммы Казаковой
Борьба за Крым далека от завершения: о крымскотатарских пособниках Украины
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео