«Безопасно хранить»: во что вложить рубли на фоне валютных колебаний

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 40 0

Экономист Чирков: рубли можно вложить в юань, акции или недвижимость

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; Личный архив Максима Чиркова; 5-tv.ru

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Отечественный рынок — большой и ликвидный, каждый может найти себе что-то по вкусу.

Россияне на фоне валютных колебаний могут вложить рубли не только в доллар и евро. Об этом 5-tv.ru заявил доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков.

«Доллары и евро сейчас покупать в принципе, наверное, не очень правильно. Я бы так сказал. То есть, эти валюты — одно дело, если их хранить под подушкой, другое дело, если хранишь их на счетах. Конечно, безопасно хранить китайский юань, к примеру. Могут быть другие валюты. Допустим, дирхам ОАЭ, у которого курс стабилен к доллару последнее время», — сказал специалист.

Еще одна опция по диверсификации вложений — юань, добавил экономист. Например, по такому вкладу будет выплачиваться неплохая процентная ставка.

Более того, это валюта дружественной страны, в отношении которой не будут введены контрсанкции. Также можно инвестировать в акции или облигации компаний — «яйца» в одной корзине лучше не держать, напоминает Чирков.

Стоит не забывать и о том, валюты связаны тем фактом, что они не имеют привязки к реальным активам. Это, в свою очередь, позволяет инфляции влиять на их курс.

Для собственного пользования на определенный период, убежден экономист, можно держать резервы и в долларах, и в евро. Однако на более длительный срок логичнее иметь запасы и в других активах.

Вариантов у россиян очень много — среди них есть и недвижимость. Отечественный рынок — большой и ликвидный, каждый может найти себе что-то по вкусу в плане инвестиций, подытожил Чирков.

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