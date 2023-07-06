Самолет АН-2 совершил аварийную посадку под Кировом

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 27 0

Данные о пострадавших уточняются.

Самолет АН-2 совершил аварийную посадку под Кировом

Фото: © РИА Новости / Андрей Сорокин

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Самолет АН-2 совершил аварийную посадку под Кировом. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, знакомый с ситуацией.

По имеющимся данным, в момент ЧП на борту находились два человека. Данных об их состоянии пока не поступало.

Известно, что воздушное судно получило достаточно видимых повреждений.

К месту происшествия уже направляются экстренные службы. Все случилось рядом с деревней Чуваши.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский самолет совершил жесткую посадку на Сахалине.

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