Самолет АН-2 совершил аварийную посадку под Кировом
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Данные о пострадавших уточняются.
Фото: © РИА Новости / Андрей Сорокин
Самолет АН-2 совершил аварийную посадку под Кировом. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, знакомый с ситуацией.
По имеющимся данным, в момент ЧП на борту находились два человека. Данных об их состоянии пока не поступало.
Известно, что воздушное судно получило достаточно видимых повреждений.
К месту происшествия уже направляются экстренные службы. Все случилось рядом с деревней Чуваши.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский самолет совершил жесткую посадку на Сахалине.
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