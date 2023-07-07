Сергея Белых назначили исполнительным директором ФК «Спартак»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 23 0

Менеджер переходит в клуб из омского хоккейного клуба «Авангард».

Сергея Белых назначили исполнительным директором ФК «Спартак»

Фото: www.globallookpress.com / Stupnikov Alexander

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Функционера Сергея Белых назначили исполнительным директором ФК «Спартак». Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

В конце июня 2023 года в футбольном клубе сменился и генеральный директор. Им стал Олег Малышев, сменивший на этом посту топ-менеджера Евгения Мележикова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший игрок «Спартака» Александр Ширко попал в реанимацию.

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