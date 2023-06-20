Олег Малышев стал новым гендиректором московского ФК «Спартак»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Прежний топ-менеджер клуба Евгений Мележиков покинул пост по соглашению сторон.

Олег Малышев стал новым гендиректором московского ФК «Спартак»

Фото: www.globallookpress.com / Stupnikov Alexander

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Генеральным директором столичного футбольного «Спартака» стал Олег Малышев, сменивший на этом посту Евгения Мележикова. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Совет директоров ФК „Спартак-Москва“ принял решение о назначении на пост генерального директора Олега Малышева. Евгений Мележиков, занимавший эту должность, покинул „Спартак“ по соглашению сторон», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Малышев состоит в Совете директоров клуба, а его деятельность много лет связана с отечественным футболом. В свою очередь Мележикова в «Спартаке» поблагодарили за работу, которую он выполнял с июня 2021 года.

В сезоне 2022/23 «Спартак» занял третье место в МИР Российской премьер-лиге с 54 очками и 30 играми.

Ранее 5-tv.ru сообщал об экстренной госпитализации бывшего игрока столичного «Спартака» Александра Ширко.

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