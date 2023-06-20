Олег Малышев стал новым гендиректором московского ФК «Спартак»

Генеральным директором столичного футбольного «Спартака» стал Олег Малышев, сменивший на этом посту Евгения Мележикова. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Совет директоров ФК „Спартак-Москва“ принял решение о назначении на пост генерального директора Олега Малышева. Евгений Мележиков, занимавший эту должность, покинул „Спартак“ по соглашению сторон», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Малышев состоит в Совете директоров клуба, а его деятельность много лет связана с отечественным футболом. В свою очередь Мележикова в «Спартаке» поблагодарили за работу, которую он выполнял с июня 2021 года.

В сезоне 2022/23 «Спартак» занял третье место в МИР Российской премьер-лиге с 54 очками и 30 играми.

Ранее 5-tv.ru сообщал об экстренной госпитализации бывшего игрока столичного «Спартака» Александра Ширко.