Путин: у стран, устраивающих сложности для РФ, ничего не получится

У стран, которые устраивают сложности для России, ничего не получалось и не получится. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза.

На собрании российский лидер предложил обсудить принимаемые меры в отношении тех стран, которые вводят ограничения.

«Надо быть в курсе происходящих событий, поэтому давайте пообсуждаем все эти вопросы», — сказал Путин.

С докладом затем выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что экономические показатели России лучше ожидаемых.