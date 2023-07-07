Путин: у стран, устраивающих сложности для РФ, ничего не получится

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 20 0

Президент провел заседание Совбеза, в ходе которого были затронуты отношения с недружественными государствами.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru

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У стран, которые устраивают сложности для России, ничего не получалось и не получится. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза.

На собрании российский лидер предложил обсудить принимаемые меры в отношении тех стран, которые вводят ограничения.

«Надо быть в курсе происходящих событий, поэтому давайте пообсуждаем все эти вопросы», — сказал Путин.

С докладом затем выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что экономические показатели России лучше ожидаемых.

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