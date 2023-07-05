Путин оценил показатели российской экономики

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 19 0

Владимир Путин заявил, что экономика России развивается лучше прогнозов

Путин оценил показатели российской экономики

Фото: Романенко Эрик / ТАСС

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Рост ВВП за пять месяцев текущего года уже составил 0,6%.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что экономические показатели России лучше ожидаемых.

«Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены», — сообщил российский лидер.

В свою очередь, Михаил Мишустин отметил, что экономика России восстанавливается, несмотря на введенные санкции. Рост ВВП за пять месяцев текущего года уже составил 0,6%.

По словам премьера, сегодняшнее правительство имеет уверенность в том, что отсутствие критических обстоятельств к конце году валовый продукт станет более 2%.

Также политик добавил, что, по мнению экспертов, инфляция в годовом исчислении не превысит 5%, на начало июля она составила 3,4%.

Прежде в России подсчитали ущерб от коронавируса. С 2020 по 2022 год экономика потеряла более 3,6 триллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что d Центробанке назвали причину снижения курса рубля.

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