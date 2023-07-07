Несколько человек напали на россиянина в Турции и избили его

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 64 0

Конфликт, предварительно, произошел между сотрудниками местного отеля и отдыхающими. Что могло стать причиной?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Туриста из России избили в Турции около отеля Noxinn Deluxe. Кадры потасовки, предварительно, с сотрудниками гостиницы разлетелись по социальным сетям.

Супруга избитого россиянина Мария Соколова рассказала 5-tv.ru, что конфликт произошел из-за нежелания работников реагировать на жалобу отдыхающих. На них якобы неизвестные сбросили с балкона бутылку с водой. Инцидент был проигнорирован администрацией отеля. При повторной просьбе разобраться в ситуации отельер отреагировал грубо, замахнувшись сначала на женщину.

www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

В настоящее время пострадавший турист находится в больнице. Официальных комментариев по случившемуся не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер театра и кино Павел Баршак после новостей об избиении заметил, что с ним все в порядке.

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