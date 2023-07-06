«Я живой»: актер Баршак опроверг слухи об избиении

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 76 0

Артист Павел Баршак вышел на связь после новостей об избиении

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

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Ранее появилась информация, что артиста избили неизвестные. Как на это отреагировал сам Павел Баршак?

Актер театра и кино Павел Баршак в комментарии 5-tv.ru после новостей об избиении заметил, что с ним все в порядке. Артист также лаконично сообщил, что слухи он комментировать не собирается.

«Все нормально. Я живой, все в порядке, комментариев не буду давать. Все в порядке, спасибо вам большое», — сказал он.

По ранее появившимся сведениям, актер Павел Баршак обратился в больницу в ночь на 6 июля с открытой раной. Звезду фильмов «Питер FM» и «Прогулка», а также сериалов «Убойная сила» и «Каменская» избили неизвестные около часа ночи. Полиция проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что о травме Баршака рассказал брат артиста, режиссер Александр Баршак.

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