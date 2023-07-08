🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 июля. Убывающая Луна готовит неожиданные сюрпризы для большинства представителей зодиакального круга. Для одних они будут радостными, а других могут застать врасплох. Проживите этот день размеренно, не поддавайтесь провокациям.

♈ Овны

Вам необязательно делать все в одиночку, Овны. Ваши ангелы приходят, чтобы сказать вам, что вы не одиноки. И по мере того, как вы идете по жизни, вы настолько надежно защищены, насколько это возможно. Есть вещи, через которые вы неизбежно должны пройти, чтобы вырасти. Но вы всегда можете попросить своих ангелов облегчить вашу жизнь — попросить помощи. Поверьте, они сделают это любым возможным способом.

Космический совет: живите на радость себе, делайте все от чистого сердца.

♉ Тельцы

Пришло время научиться любить себя, Тельцы. Доверяйте пути, по которому вы идете. Постарайтесь не поддаваться всем блестящим вещам, которые вы видите вокруг себя. Если вы ищете кого-то, кто больше похож на вас, то это может быть просто знаком для того, чтобы закрыть глаза и ненадолго настроиться на умиротворение, в поисках которого вы находитесь, прямо в вашем сердце.

Космический совет: используйте свой свободный выбор, чтобы формировать свою жизнь приятными для вас способами.

♊ Близнецы

Близнецы, возможно, пришло время сделать перерыв. Отложите все дела и насладитесь свежим воздухом. Ешьте легкую пищу, старайтесь сегодня употреблять как можно больше натуральных ингредиентов. Позвольте этому дню протекать естественно. Идите туда, куда ведет ваше сердце.

Космический совет: когда цветок не распускается, вы исправляете среду, в которой он растет, а не сам цветок.

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♋ Раки

Сейчас вы больше чем когда-либо осознаете, что находитесь здесь с множеством миссий, которые прекрасно сочетаются с вашими личными, профессиональными целями, отношениями и другими сферами жизни. Вселенная рекомендует Ракам в этот день сосредоточиться на своих мыслях и прислушаться к себе. Чего на самом деле вы хотите?

Космическая мудрость: прислушайтесь к своему внутреннему голосу.

♌ Львы

Чувство всепоглощающей благодарности и единства может быть подводным течением, так что плывите по небольшим волнам и наслаждайся этим спокойным днем в полной мере. Сегодня можно воспользоваться высокой энергией, Львы, ваши самые сокровенные желания в пределах досягаемости. Закройте глаза, загадайте желание, а также сделайте что-нибудь приятное и для кого-нибудь другого.

Космический совет: не упускайте простые ежедневные удовольствия: обращайте сегодня внимание на мелкие радости и хорошие новости.

♍ Девы

Девы, сегодня может быть день, когда вам, возможно, потребуется объективно свериться с существующей реальностью, чтобы оценить, действительно ли то, что у вас в голове, соответствует тому, чем вы живете. Возможно, все не так плохо, как кажется, и у вас действительно есть поддержка в вашей жизни, если присмотреться повнимательнее. Те, кто имеют дело с разбитым сердцем — ваши ангелы приходят, чтобы сообщить вам, что вы были защищены, и, вероятно, именно поэтому ничего не получилось. Соединитесь с природой и заземлите свою энергию сегодня.

Космический совет: закройте глаза и прислушайтесь к своему сердцу, даже если это заставляет вас немного плакать.

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♎ Весы

Мы знаем, что сейчас вы с головой ушли в дела, Весы. Но время от времени делайте перерыв, чтобы вы могли полными энергии снова приступить к работе, когда придет время. Примите расслабляющую ванну, сходите на пляж или, по крайней мере, зажгите несколько ароматных свечей и просто немного отдохните. Проведите немного времени в одиночестве сегодня, это даст вам понимание вашего настоящего.

Космический совет: старая версия вас ушла, а новая здесь. Найдите время, чтобы настроить свои механизмы, а затем снова приступить к работе.

♏ Скорпионы

Освободитесь от всего, за что вы, возможно, цепляетесь изо всех сил — предвзятых идей, ограничивающих убеждений, старых способов мышления или даже рутины, которые не идут вам на пользу. Да, перемены пугают и сбивают с толку, но это единственный способ создать что-то новое, Скорпионы. Вы переживаете глубокую трансформацию, поэтому хотя бы на некоторое время отвлекитесь от того, что думают другие. Сосредоточьтесь на том, как вы можете построить прочный фундамент на долгосрочную перспективу. При необходимости придержите язык за зубами.

Космический совет: чтобы взлететь высоко, вы должны разрубить цепи на своих ногах.

♐ Стрельцы

Сегодня Вселенная посылает вам определенные сигналы: сосредоточьтесь на том, чтобы немного заземлить свою энергию. Это поможет вам найти якорь среди морского шторма. Звезды прокладывают вам путь, Стрельцы. Перестаньте стоять на одном месте и исследуйте все, что ждет вас впереди. Вы найдете искру, которая зажжет вас.

Космический совет: ищите сегодня необычное в повседневных моментах.

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♑ Козероги

Вы повышаете свой уровень, поэтому сегодня хороший день, чтобы позволить вещам приходить к вам, а не следовать тому, что, по вашему мнению, должно быть правильным. Доверяйте своим внутренним придиркам и подсказкам. Следуйте им, зная, что вы полностью защищены, Козероги.

Космический совет: единственная разница между бесцельным плаванием и белым флагом — это ваша вера в лучшее.

♒ Водолеи

Вы вступаете в более светлое время и направляетесь к более душевному путешествию, которое подкрепляется готовностью действовать, чтобы что-то изменить. Добавьте веселья в свою повседневную деятельность. Не торопитесь говорить «да» тому, что кажется правильным. Но и не бойтесь сказать «нет», если вас к чему-то принуждают. Водолеи, вы здесь для удивительных вещей, и для вас нормально быть разборчивым в том, с чем и с кем вы взаимодействуете.

Космический совет: вы закладываете основы на долгосрочную перспективу — прикладывайте все усилия для создания счастливого будущего.

♊ Рыбы

Рыбы, говорите сегодня окружающим громко и четко. Вам может казаться, что что-то подходит к концу, но смотрите вперед: перед вами открывается целая долина цветов. Прежде чем кричать, что цветы сезонны, напомните себе о том, что важно, чтобы они цвели и приносили счастье, где бы ни находились. Цветите там, где вы посажены. Новые клумбы найдут вас по мере продвижения вперед.

Космический совет: не пытайтесь забегать вперед — живите настоящим.

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