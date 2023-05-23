Венера выбрала любимчиков: пяти знакам зодиака летом 2023 повезет в любви

Лето 2023-го окажется прекрасным временем для того, чтобы наладить личную жизнь. Небесная покровительница любовных взаимоотношений — планета Венера — в данный период будет находиться в благоприятной позиции и одарит каждого сполна.

Одиноких представителей знаков зодиака ожидают судьбоносные встречи и череда романтических свиданий, а семейных — укрепление отношений со вторыми половинками и незабываемые романтические путешествия. Но некоторым будет везти больше, чем остальным.

Какие перемены в личной жизни ждут каждый знак зодиака и что поможет наладить связь с партнером, эксклюзивно Пятому каналу рассказала ведический астролог Ирина Чайка.

Любовный гороскоп на лето 2023 — общая характеристика для всех знаков зодиака

Венера летом 2023 совершит несколько транзитов между знаками зодиака Рак и Лев. Оба эти созвездия наделяют людей романтическими чувствами и благоприятно воздействуют на любовную сферу жизни.

«Это лето для всех знаков зодиака обещает быть наполненным яркими эмоциями, ведь мы ожидаем транзит Венеры, планеты чувственности и наслаждения по знаку Рака, а также Льва», — отметила эксперт.

Во время нахождения Венеры в Раке в душе каждого вспыхнут нежные и доверительные чувства. При этом не всегда будет легко выразить словами то, что творится внутри.

«Различные неурядицы со второй половинкой могут ранить в самое сердечко, поэтому деликатность и чуткое отношение к своим близким — вот ключик к гармонии в этот период», — поделилась ведический астролог.

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Когда Венера перейдет в страстный знак Льва, романтические связи озарятся новой искрой чувств.

«Это время <…> шикарных свиданий. Интересно то, что к вам могут воспылать страстью ваши бывшие партнеры. Если вы решитесь пересмотреть свои прошлые ошибки и что-то исправить, то период ретроградной Венеры, который настигнет нас этим летом, — самое подходящее для этого время», — поделилась прогнозом специалист.

Овен — любовный гороскоп на лето 2023

Летние месяцы будут наполнены для данного знака зодиака глубокими романтическими переживаниями. Овнам захочется свернуть горы ради любви, однако внутреннее состояние может быть весьма переменчивым. Этот порыв может периодически затухать и вспыхивать с новой силой.

«Есть вероятность закрутить роман, особенно в середине лета. Эмоции могут затмевать разум, поэтому Овнам, находящимся в отношениях, нужно сохранять верность своим вторым половинкам», — посоветовала специалист.

Чтобы поддерживать гармонию с избранником, стоит внести новизну в отношения: завести совместное хобби, совершить путешествие или время от времени устраивать свидания в необычных местах.

Телец — любовный гороскоп на лето 2023

Летом Тельцы ощутят бурю эмоций. Консервативные и упертые от природы представители знака зодиака захотят кардинально переменить положение дел на личном фронте.

«Транзит Венеры добавит вам сексуальности, захочется легкого флирта, романтических путешествий, смены обстановки. И совсем не обязательно ехать куда-то далеко», — прокомментировала ведический астролог.

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Те рожденные под созвездием, кто еще не нашел пару, получат возможность найти новую любовь. Курортный роман не закончится после завершения отпуска и будет иметь перспективы для создания крепкого союза. А вот давно нашедшие вторую половинку, захотят вывести отношения на более высокий уровень или задумаются об обустройстве жилья.

Близнецы — любовный гороскоп на лето 2023

Близнецы долго жаждали романтики, и летом им наконец удастся проявить себя во всей красе. Рожденные под данным созвездием давно испытывали чувства к кому-то, но не решались их проявить. С июня по август появится шанс раскрыть все внутренние переживания и с головой уйти в любовь.

«Вам захочется риска и авантюризма, скорее берите свою вторую половинку и отправляйтесь покорять новые горизонты. Это привнесет новизну в ваши отношения», — отметила специалист.

Если Близнецы пока находятся в поиске своего партнера, то смогут неожиданно встретить вторую половинку в путешествиях. Согласно гороскопу, рекомендуется, быть внимательными и осмотрительными. Новая любовь — уже близко.

Рак — любовный гороскоп на лето 2023

Жаркий сезон позволит Ракам сбросить «панцирь» сомнений и неуверенности в себе. Пришло время показать себя миру во всеоружии. Чтобы обрести счастье в любви, следует отказаться от робости и внести изменения в собственный образ.

«Шоппинг этим летом будет особенно удачен, вы сможете создать множество элегантных образов, которые не оставят равнодушным вашего спутника», — рассказала эксперт, сверяясь с гороскопом.

Если Раки пока пребывают в одиночестве, то они смогут привлечь внимание человека, в которого они давно влюблены, или встретить суженого на каком-либо мероприятии, выставке или экскурсии.

Лев — любовный гороскоп на лето 2023

Венера повлияет не только на любовную сферу жизни Львов, но и на материальную. Представители знака зодиака потянутся к кошельку и начнут тратить деньги на необдуманные покупки.

«Этим летом вы можете быть расточительны, вам захочется совершать романтические поездки, нарядиться в смелые наряды, которые несомненно выделят вас из толпы», — отметила специалист.

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Траты огненного знака зодиака также коснутся сферы путешествий. Покорение новых туристических маршрутов и совместный отдых со второй половинкой позволят укрепить отношения с избранником. В такие моменты чувства вспыхнут с новой силой, а жизнь заиграет новыми красками.

Одиноким Львам, судя по гороскопу, тоже не стоит отказываться от поездок и командировок, там они смогут забыть обиды, причиненные предыдущим партнером, и обрести новую любовь.

Дева — любовный гороскоп на лето 2023

Земному знаку зодиака придется серьезно вложиться, если он хочет укрепить отношения со второй половинкой. Причем эти траты будут связаны не только с эмоциональной сферой, но и с материальной.

«Приготовьтесь к большим расходам. Транзит Венеры будет склонять вас к покупке роскошных вещей. Могут быть и значительные траты на своего избранника или избранницу, но позвольте энергии планеты течь в правильном русле и не скупитесь», — порекомендовала ведический астролог.

Крупные материальные вложения не ударят по кошельку Дев. Этим летом, как утверждается в гороскопе, у них откроется новый финансовый поток.

Те представители знака зодиака, кто пока находится в поиске любви, получат возможность встретить «своего» человека. Однако стоит избегать мелких обид и ссор, иначе рожденные под властью стихии земли снова останутся в одиночестве.

Весы — любовный гороскоп на лето 2023

Венера настроит Весов на волну дружеского общения. Летом представителям данного знака, согласно гороскопу, рекомендуется почаще устраивать вылазки в общественные места и культурно отдыхать. Стоит выбираться в рестораны, музеи и на вернисажи. Атмосфера в этих местах наполнит всех участников позитивом, а вторым половинкам подарит шанс освежить чувства.

«Это период, когда можно добавить романтизма в отношения. Это принесет яркие эмоции вам обоим. Сходите на совместные СПА или просто погуляйте по набережной», — порекомендовала эксперт.

Одиноким Весам летом нужно пересмотреть свое расписание и найти время для того, чтобы наконец начать личную жизнь. Найти вторую половинку им не составит труда. Скорее всего, они давно питают чувства к какому-то человеку из своего окружения, просто боятся признаться в этом. Не стоит замыкаться в себе и продолжать таиться. Венера благоприятно повлияет на зарождающуюся любовь.

Скорпион — любовный гороскоп на лето 2023

Успех во всех сферах летом Скорпионам принесут представители противоположного пола. Советы и предложения, которые внесут в жизнь рожденных под покровительством окружающие, помогут им продвинуться по карьерной лестнице и достичь желаемого результата.

«Не упустите этой возможность. Причем я не про сексуальный аспект сейчас, а про помощь, поддержку», — прокомментировала эксперт.

Благодаря содействию других людей Скорпионы получат возможность отдохнуть. При организации совместного отпуска со второй половинкой им обязательно нужно посетить места силы, чтобы наполнить отношения с избранником новым смыслом и забыть старые обиды.

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Тем представителям знака зодиака, которые стремятся к семейному счастью, стоит позабыть об эгоизме и мелких интрижках. Возможно, в жизни произойдет встреча со старым знакомым, который сможет открыться по-новому. Душу Скорпионов озарит пламя любви, которая поможет преодолеть им все препятствия на пути к сердцу суженый.

Стрелец — любовный гороскоп на лето 2023

Стрельцы летом будут находиться постоянно в движении. Представителей знака зодиака ожидают увлекательные путешествия, которые привнесут новые краски в личную жизнь.

«Обязательно путешествуйте. Не скупитесь оплачивать заграничные поездки, в этом году Венера требует роскошных отелей. Совместные вылазки с партнером по святым местам наполнят благостной энергией и наполнят гармонией ваш союз», — отметила специалист.

Тем, кто пока лишен семейного счастья, стоит рассудительнее и ответственнее подходить к выбору партнера. Излишняя эмоциональность способна оттолкнуть потенциального супруга. Вернуть любовь избранника окажется непросто.

Козерог — любовный гороскоп на лето 2023

Летнее солнце может настолько растопить сердца Козерогов, что те совсем потеряют бдительность и контроль над собой. Предотвратить негативные последствия можно, если больше времени уделять любимому человеку.

«Несмотря на врожденную осмотрительность в отношениях, этим летом они с большой вероятностью могут быть втянуты в любовные треугольники. Сместите фокус внимания на вторую половинку. Красивые свидания, приправленные приятными сюрпризами, добавят романтики», — посоветовала эксперт.

Свободные от отношений Козероги этим летом имеют все шансы встретить своего избранника и с головой уйти в любовь.

Водолей — любовный гороскоп на лето 2023

Душа Водолеев летом наполнится нежностью и романтизмом. Это позволит одиноким представителям знака зодиака наконец обрести любовь, а уже нашедшим пару — укрепить союз с избранником.

«Завести новые отношения не составит для вас труда, а прирожденное чувство юмора, харизматичность и умение красиво ухаживать без сомнений не оставят вашего избранника или избранницу равнодушными», — пояснила специалист.

В жизнь Водолеев могут постучаться бывшие возлюбленные, желающие возобновить связь. Однако сразу бросаться на шею тем, с кем когда-то что-то произошло, не стоит. Следует все хорошенько обдумать. Как отмечается в гороскопе, все подобные решения нужно принимать с холодной головой.

Рыбы — любовный гороскоп на лето 2023

Творческие и подвижные Рыбы этим летом могут поддаться чувству и уйти с головой в любовь. Весь сезон водный знак зодиака будут чувствовать себя нужными и любимыми.

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Никакие серьезные потрясения в данное время не смогут разрушить стабильный и гармоничный союз. Наоборот, жизненные трудности напомнят о том, насколько важен для них партнер. Своих возлюбленных Рыбы все это время будут радовать милыми подарками и яркими сюрпризами.

«Для связанных узами брака Рыб наступит прекрасный период, чтобы устроить своей второй половинке необычное свидание. Они интуитивны и чувствительны и точно знают, как организовать досуг так, чтобы он надолго запомнился второй половинке», — отметила астролог.

Согласно гороскопу, одинокие представители водного знака зодиака заведут новый яркий роман.

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