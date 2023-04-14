Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

Издавна верили, что в момент, когда рождается младенец, на небе загорается одна маленькая звездочка. Она растет, развивается и умирает вместе с человеком. Но не только это явление помогало определить судьбу новорожденного.

В древние времена люди заметили, что Солнце в течение года проходит по особому кругу, который назвали зодиакальным поясом. Он состоит из 12 созвездий. Считается, что от местоположения светила в одном из секторов на момент рождения, зависит характер человека и его дальнейшая жизнь.

Вера в особое влияние астрономических явлений передавалась из века в век. Даже ученые прошлого придавали большое значение воздействию небесных тел на жизнь каждого и изучали передвижение космических объектов не только ради научного интереса. Например, великий итальянский исследователь Галилео Галилей в XVI веке составил подробный гороскоп для себя и своих дочерей.

Как по дате рождения определить судьбу и какие факторы влияют на жизнь человека?

Как определить знак зодиака по числу и месяцу рождения

Знак зодиака определяют, исходя из даты рождения. Эта смена происходит из-за того, что в определенный период Солнце проходит определенный участок небосвода, который связан с тем или иным зодиакальным созвездием.

Для определения знака зодиака стоит лишь посмотреть, в какой промежуток времени попадает дата рождения задуманного человека:

Овен: 21 марта — 20 апреля

Телец: 21 апреля — 21 мая

Близнецы: 22 мая — 21 июня

Рак: 22 июня — 22 июля

Лев: 23 июля — 21 августа

Дева: 22 августа — 23 сентября

Весы: 24 сентября — 23 октября

Скорпион: 24 октября — 22 ноября

Стрелец: 23 ноября — 22 декабря

Козерог: 23 декабря — 20 января

Водолей: 21 января — 19 февраля

Рыбы: 20 февраля — 20 марта

Иногда дата рождения приходится на стык между знаками зодиака. Чтобы точнее определить его, астрологи просят назвать время рождения с точностью до минуты. Дело в том, что переход Солнца в то или иное созвездие происходит не ровно в полночь. Это событие может состояться на несколько часов позже или раньше указанного срока.

Стоит отметить, что время рождения очень важно при составлении гороскопа, так как он позволяет узнать точное местонахождение планет в тот или иной период времени.

Какие бывают знаки зодиака

Все 12 знаков зодиака обладают особенностями, которые влияют на характер человека и события в его жизни. Однако есть представители гороскопа, имеющие схожие темпераменты. Такое возможно благодаря определенным астрономическим явлениям.

Всех участников зодиакального круга принято делить на три большие группы в соответствие с типом преобладающей в их характере энергии:

Кардинальные (Овны, Раки, Весы, Козероги). Эти люди совершают открытия, исследуют неизвестное и являются первопроходцами в разных сферах. Периоды четырех представленных знаков зодиака совпадают с астрономическим началом времен года. Когда Солнце входит в созвездие Овен в день весеннего равноденствия (21 марта), в силу вступает весна. Лето начинается во время перехода светила в созвездие Рак. Это событие случается в самые продолжительные сутки в году (21 июня). Период Весов стартует в день осеннего равноденствия (23 сентября), с этого знака по гороскопу открывается осень. Завершает цикл зима. Она начинается со знака зодиака Козерог. Дата старта — самые короткие сутки в году (22 декабря). Благодаря воле и тяге к экспериментаторству люди, родившиеся в данные периоды, вносят особый вклад в освоение территорий, открывают новые разделы науки. Однако их порыв способен быстро улетучиться. Поддержать и продолжить их начинания позволяют усилия других участников гороскопа.

(Овны, Раки, Весы, Козероги). Эти люди совершают открытия, исследуют неизвестное и являются первопроходцами в разных сферах. Периоды четырех представленных знаков зодиака совпадают с астрономическим началом времен года. Когда Солнце входит в созвездие Овен в день весеннего равноденствия (21 марта), в силу вступает весна. Лето начинается во время перехода светила в созвездие Рак. Это событие случается в самые продолжительные сутки в году (21 июня). Период Весов стартует в день осеннего равноденствия (23 сентября), с этого знака по гороскопу открывается осень. Завершает цикл зима. Она начинается со знака зодиака Козерог. Дата старта — самые короткие сутки в году (22 декабря). Благодаря воле и тяге к экспериментаторству люди, родившиеся в данные периоды, вносят особый вклад в освоение территорий, открывают новые разделы науки. Однако их порыв способен быстро улетучиться. Поддержать и продолжить их начинания позволяют усилия других участников гороскопа. Фиксированные или постоянные (Телец, Лев, Скорпион, Водолей). Рожденные в это время склонны к долгой и упорной деятельности, могут добиваются цели годами, но упорный труд им никогда не надоедает, наоборот, помогает ощутить стабильность и опору под ногами. Даже если у них что-то не получается, они не остановятся на полпути. Они консервативны и постоянны, поэтому глобальные перемены в жизни могут сломить их. Но обратившись к новой деятельности, поставят перед собой определенные задачи и начнут планомерно идти к ним.

(Телец, Лев, Скорпион, Водолей). Рожденные в это время склонны к долгой и упорной деятельности, могут добиваются цели годами, но упорный труд им никогда не надоедает, наоборот, помогает ощутить стабильность и опору под ногами. Даже если у них что-то не получается, они не остановятся на полпути. Они консервативны и постоянны, поэтому глобальные перемены в жизни могут сломить их. Но обратившись к новой деятельности, поставят перед собой определенные задачи и начнут планомерно идти к ним. Мутабельные или изменчивые (Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы). Представители зодиакального круга умеют ловко подстраиваться под обстоятельства, находят решение в сложных ситуациях. В их головах всегда много мыслей и идей, которыми они способны заражать окружающих, но сами редко ставят конкретные цели. Перечисленные знаки зодиака постоянно пренебрегают дисциплиной, поэтому растрачивают творческие порывы впустую.

Также знаки зодиака разделяют по четырем стихиям, что тоже влияет на темперамент человека и его судьбу.

Стихия Огня (Овен, Лев, Стрелец). Этой группе свойственны активность, инициативность, целеустремленность, энергичность, но иногда проявляются и низменные черты, например, агрессия и деспотичность.

(Овен, Лев, Стрелец). Этой группе свойственны активность, инициативность, целеустремленность, энергичность, но иногда проявляются и низменные черты, например, агрессия и деспотичность. Стихия Земли (Телец, Дева, Козерог). Рожденным под ее покровительством присущи практичность, высокая работоспособность, волевой характер. Из представителей данного знака зодиака получаются отличные руководители. Но заигрываться с властью им не следует, так как они превращаются в расчетливых, меркантильных и упрямых особ.

(Телец, Дева, Козерог). Рожденным под ее покровительством присущи практичность, высокая работоспособность, волевой характер. Из представителей данного знака зодиака получаются отличные руководители. Но заигрываться с властью им не следует, так как они превращаются в расчетливых, меркантильных и упрямых особ. Стихия Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей). Положительными характеристиками данных знаков зодиака являются: гибкость, общительность и активность. Но такие люди не могут определиться с желаемым и скрупулезно продумывать план достижения цели. Они хотят всего и сразу, но объять необъятное редко удается.

(Близнецы, Весы, Водолей). Положительными характеристиками данных знаков зодиака являются: гибкость, общительность и активность. Но такие люди не могут определиться с желаемым и скрупулезно продумывать план достижения цели. Они хотят всего и сразу, но объять необъятное редко удается. Стихия Воды (Рак, Скорпион, Рыбы). Сильными сторонами рожденных под ее властью, согласно гороскопу, являются умение сочувствовать окружающим, творческое мышление и богатая фантазия. В достижении задуманного им мешает недисциплинированность, неумение распределять свободное время и патологический страх неудачи.

Общая информация о знаках зодиака — как привлечь счастье

В астрологии также за каждый знак зодиака отвечает определенное небесное тело, которое является его покровителем. От него тоже зависит судьба человека. Найти способ привлечь счастье в свою жизнь помогает гороскоп. Для этого надо носить вещи в цвете своего знака зодиака или украшение с определенным камнем.

Овен — общая характеристика и судьба знака зодиака

Первым знаком зодиакального круга является Овен. С него начинается весь ход гороскопа, что накладывает отпечаток на его характер. Рожденные под этим созвездием привыкли всегда быть на виду и не смирятся, если не окажутся на первых ролях. Сильными сторонами Овнов являются амбициозность и импульсивность. Но порой им свойственны и низменные черты: честолюбие, упрямство и эгоизм.

Проявление этих характеристик зависит от покровительствующем им воинственной планеты Марс. Небесное тело наделяет подопечных мощной энергией. Общительность, харизма и яркий темперамент Овнов позволяют знаку зодиака добиваться всего, что они желают. Однако непреклонность и излишняя эмоциональность зачастую мешают им реализовать собственные замыслы, так как приводят к конфликтам и резкому разрыву отношений.

Чтобы усилить положительный потенциал, заложенный в гороскопе, и добиться желаемого, нужно обратить внимание на следующие сопутствующие успеху знака зодиака характеристики:

цвет удачи — красный;

— красный; камни — бриллиант, гранат;

— бриллиант, гранат; растения — дуб, герань, сирень, орех, тюльпан;

— дуб, герань, сирень, орех, тюльпан; счастливые числа — 4, 7, 9, 11;

— 4, 7, 9, 11; лучшая совместимость — Стрелец, Лев.

В любви Овны готовы совершать подвиги ради второй половинки, предпринимать новые и новые попытки расположить объект симпатии. Но огненная энергия не всегда позволяет им быть постоянными в чувствах. Сомневаться в представителе знака зодиака не стоит, если они выбрали человека, то сделают все, чтобы сохранить союз. Часто Овны торопятся с переводом отношений на серьезный уровень, поэтому вступают в брак сразу после 18 лет.

Кардинальные перемены и место под солнцем: таро-прогноз для Овнов на 2023 год

Карьера для Овнов всегда находится на первом месте, так как огненная энергия подстегивает их к реализации собственных амбиций. Они хотят стать лучшими работниками и настроены на продвижение по карьерной лестнице. Реализуются обычно в политике, педагогике, юриспруденции и спорте.

Из-за повышенного трудоголизма Овны нередко запускают имеющиеся заболевания. На фоне постоянного стресса и несбалансированного питания у родившихся под таким знаком зодиака развиваются проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Телец — общая характеристика и судьба знака зодиака

Это один из самых консервативных знаков зодиака. В гороскопе сказано, что рожденные под данным созвездием отличаются сильным духом, упорством и независимостью. Однако при этом Тельцы склонны к пассивности, так как их больше интересует не результат, а процесс работы. Они четко выполняют предписания и перепроверяют каждую мелочь, за что их уважают на работе.

Тельцы обладают добродушием и долготерпением, верно хранят семейные традиции и житейскую мудрость, передающуюся в семье из поколения в поколения. Это помогает им создавать крепкие отношения и добиваться своего не усилиями, а настойчивостью. Их девиз: вода камень точит.

Долго и упорно идут они к намеченной цели, но ускорить процесс позволяют следующие знания:

цвет удачи — розовый;

— розовый; камни — изумруд, сапфир, розовый кварц;

— изумруд, сапфир, розовый кварц; растения — роза, красный мак, сирень;

— роза, красный мак, сирень; счастливые числа — 10, 12, 17, 23, 35, 48;

— 10, 12, 17, 23, 35, 48; лучшая совместимость — Рак, Дева.

Тельцы не любят растрачивать свои силы на мимолетные встречи и свидания на одну ночь. Им не хватит имеющегося у них ограниченного ресурса, если они будут придавать значения каждому, кого привлекают. А интерес к знаку зодиака у окружающих высок.

Придется учиться жить заново: таро-прогноз для Тельцов на 2023 год

Покровительство Венеры настраивает Тельцов не только на романтический лад. Рожденные под этим созвездием сразу рассчитывают на серьезные отношения. Они долго не подпускают к себе понравившегося человека, пока не убедятся в истинности его намерений. Для своего избранника Тельцы создадут уют и сделают все, чтобы возлюбленный был счастлив. Но со вступлением в брак не торопятся. Обычно создают семью к 30 годам.

В карьерном плане знаку зодиака везет в сферах бизнеса, науки, медицины, журналистики и психологии.

Здоровье у Тельцов отличное, но любовь к еде и кулинарным экспериментам часто приводит к проблемам с лишним весом. Также рожденные под властью сил земли обладают замедленной реакцией, поэтому у них высок риск травм.

Близнецы — общая характеристика и судьба знака зодиака

Балагуры и ветреники — так обычно описывают представителей этого знака зодиака в гороскопах. Отчасти это правда. Близнецам покровительствует планета Меркурий, позволяющая им найти общий язык с любым человеком. Но непринужденное общение с разными людьми — мощный ресурс для рожденных под властью воздушной стихии. Они — прирожденные аналитики, обладающие выдающимися интеллектуальными способностями и большим кругозором.

Направить позитивные качества в нужное русло и достичь цели Близнецам помогают определенные характеристики:

цвет удачи — желтый;

— желтый; камни — изумруд, цитрин, агат и берилл;

— изумруд, цитрин, агат и берилл; растения — хризантемы, тюльпаны, жасмин, лаванда;

— хризантемы, тюльпаны, жасмин, лаванда; счастливые числа — 5, 14, 23, 32, 41, 50;

— 5, 14, 23, 32, 41, 50; лучшая совместимость — Стрелец и Водолей.

Сердце Близнецов, несмотря на открытость их души, долгое время оставается свободным. Представители этого знака зодиака довольно самодостаточны, поэтому не ищут серьезных отношений, пока им не надоест одиночество. В пару они выбирают человека, с которым будет постоянно интересно и весело. Однако и в супружеской жизни Близнецам потребуется свободное пространство. Обычно в их жизни случается несколько браков, но семейное счастье они обретают после 35.

Вихрь энергии вскружит голову: таро-прогноз для Близнецов на 2023 год

Если говорить о карьерных перспективах знака зодиака, Близнецы — отличные пиарщики, дипломаты, актеры, писатели, аналитики и программисты.

Но работа с людьми не всегда приносит им радость. В какой-то момент они способны впасть в кризис и столкнуться с эмоциональным выгоранием. Из-за постоянной спешки и перекусов на бегу Близнецы подвержены проблемам с желудочно-кишечным трактом. Иммунитет у таких людей обычно слабый, поэтому они часто борются с респираторными заболеваниями. С детства многих рожденных под этим созвездием беспокоят аллергические реакции.

Рак — общая характеристика и судьба знака зодиака

Звание самого лучшего семьянина по гороскопу по праву принадлежит Ракам. Большинство интересов представителей знака зодиака связано с тем, чтобы создать уют в доме и накормить домашних вкусными блюдами собственного приготовления. Обычно они преданные и верные супруги и друзья, постоянно поддерживают близких и искренне радуются их успехам. Однако под воздействием покровительствующей Луны бывают слишком ранимы и близко к сердцу воспринимают каждую мелочь.

Склонны вступать в созависимые отношения и жить интересами второй половинки, поэтому часто становятся жертвами абьюза.

Приумножить внутреннюю силу и обезопасить себя от негативных людей в жизни им помогут следующие знания:

цвета удачи — молочно-белый, серебристый;

— молочно-белый, серебристый; камни — жемчуг, лунный камень, опал, халцедон;

— жемчуг, лунный камень, опал, халцедон; растения — фиалки, ирисы, незабудки;

— фиалки, ирисы, незабудки; счастливые числа — 2, 7, 9, 11, 16, 20, 25;

— 2, 7, 9, 11, 16, 20, 25; лучшая совместимость — Рак, Весы, Водолей.

Раки — тонко чувствуют других людей, но то, что происходит в их душе, сложно разгадать. Сами они редко открываются даже близким, потому что привыкли, как утверждает гороскоп, собственные проблемы решать самостоятельно, чтобы не волновать лишний раз окружающих.

Время больших свершений: таро-прогноз для Раков на 2023 год

В отношениях доверяют не каждому. Они долго присматриваются и проверяют потенциального избранника. Сами сделать первый шаг зачастую не могут из-за природной нерешительности и застенчивости. Но поверив человеку один раз, станут ему верным другом и помощником во всех делах. Часто Раки связывают свою жизнь с первой любовью, поэтому вступают в брак в 23-25 лет.

Так как главная цель Раков — создание семьи, то карьера иногда отходит для представителей знака зодиака на второй план. Самореализацию они находят в творчестве, педагогике, психологии, архитектуре, дизайне и моде. Возможно, сначала это воспринимается как хобби, но потом увлечение перерастает в собственный бизнес.

Слабым местом в здоровье Раков является психосоматика. Их состояние напрямую связано с психологическим комфортом. Женщины страдают от мигреней и проблем с менструальным циклом, а мужчины — от заболеваний кишечника.

Лев — общая характеристика и судьба знака зодиака

Харизмой и лидерскими качествами Львов наделяет Солнце. Любимцы светила обожают находиться в центре внимания. Огонь, горящий в сердцах представителей знака зодиака, подстегивает их ставить амбициозные цели и добиваться их. Причем благородство Львов не позволит им использовать нечестные приемы. Они внимательно следят за своей репутацией.

На пути к желаемому представители знака зодиака лучше будут учиться и придумывать новые стратегии. Чтобы всегда добиваться задуманного, надо помнить о талисманах знака:

цвет удачи — золотой;

— золотой; камни — сердолик, янтарь;

— сердолик, янтарь; растения — ноготки, подсолнухи;

— ноготки, подсолнухи; счастливые числа — 3, 8, 13;

— 3, 8, 13; лучшая совместимость — Овен, Близнецы, Весы.

Излишняя самовлюбленность и нежелание расставаться с личным комфортом оставляет Львов одинокими. Им постоянно кажется, что они могут найти человека, который будет лучше нынешнего партнера, но так происходит невсегда. Не терпят лжи, притворства, настроены на постоянные перемены. Поэтому Львам нужен рядом человек, что будет развиваться вместе с ними. Но иногда внутренний огонь вырывается из них и делает представителей знака зодиака агрессивными и деспотичными. По гороскопу вступают в брак довольно поздно, около 40 лет.

Грядут масштабные перемены: таро-прогноз для Львов на 2023 год

В карьере достигает руководящих позиций. Часто сферами их интересов становятся: педагогика, медицина, юриспруденция и бизнес.

Здоровью Львов можно позавидовать. Их иммунную систему непросто поразить вирусами. Уязвимыми зонами знака зодиака являются сердце, уши и голова.

Дева — общая характеристика и судьба знака зодиака

По своей натуре Девы — реалисты. В трудных ситуациях они всегда полагаются на разум, но на их решения нередко влияет мнение окружающих. Это происходит из-за того, что их планетой-управителем является Меркурий, ответственный за взаимоотношения между людьми. Зачастую Девы действуют не по велению сердца, а из-за того, что так сказал сделать кто-то из близких.

Критика серьезно сказывается на психологическом состоянии знака зодиака и способна вводить рожденных под покровительством земли в уныние и депрессию. Из-за постоянного анализа ситуации и недоверия к интуиции Девы часто совершают ошибки.

Предотвратить негативный эффект от мнения окружающих Девам помогают следующие характеристики знака зодиака:

цвет удачи — серебряный;

— серебряный; камень — оливин;

— оливин; растения — ноготки и белые лилии;

— ноготки и белые лилии; счастливые числа — 2, 7, 12;

— 2, 7, 12; лучшая совместимость — Рак, Рыбы, Скорпион.

Склонность к перфекционизму и идеализации ставят под угрозу их отношения со второй половинкой. Девы имеют слишком четкое представление о том, какой человек им подходит, но найти избранника с заранее составленным списком качеств проблематично. Но если найдут подходящего кандидата, то станут надежной опорой для него. Происходит это обычно в раннем возрасте — 20-23 года. В этом случае вместе со второй половинкой они начинают строить совместный быт, что укрепляет их отношения. Или же Девы вступают в брак после 30, когда им удается встать на ноги.

Капризы судьбы неизбежны: таро-прогноз для Дев на 2023 год

В начале отношений представители знака зодиака слишком легкомысленно относятся к второй половинке, чтобы продемонстрировать свою независимость и, как им кажется, привлечь этим партнера, пытаются задеть его словами или поступками (например, флиртуя с кем-то еще). Но детские штучки не работают на благо отношений. Конечно, Девам непросто кому-то довериться. Они слишком ранимы, поэтому стараются обезопасить себя от негатива со стороны других людей и ищут постоянный подвох.

При выборе профессии Девы также серьезно колеблются. Они от природы творческие натуры, но желание обрести стабильность толкает их получить «обычную» специальность. Представители знака зодиака становятся замечательными экономистами, химиками, врачами, учителями, психологами и предпринимателями. Присущее им нестандартное мышление позволяет им творчески подходить к задачам, которые ставит перед ними та или иная профессия.

Слабым местом у Дев является их психика. Они подвержены появлению панических атак и бессонниц. Нередки случаи болезней опорно-двигательной системы. Девам важно следить за эмоциональным состоянием и избегать физических перегрузок.

Весы — общая характеристика и судьба знака зодиака

Покровительница Весов — Венера — наполняет их мягкой и созидательной энергией. О рожденных под этим созвездием говорят, что они прирожденные эстеты, любят спокойствие и рассудительно подходят к решению проблем. Они не будут эмоционально выяснять отношения, а возьмут паузу, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию и дипломатично решить вопрос. Но время может затянуться, потому что неуверенность в себе и собственной компетентности мешают быстро реагировать на тот или иной вопрос.

Позволяют повысить самооценку и скорость реакции некоторые характеристики знака зодиака:

цвета удачи — голубой, синий, зеленый;

— голубой, синий, зеленый; камни — алмаз, аметист, тигровый глаз;

— алмаз, аметист, тигровый глаз; растения — роза, орхидея, пион, гортензия, хризантема, сирень;

— роза, орхидея, пион, гортензия, хризантема, сирень; счастливые числа — 2, 7, 8, 15;

— 2, 7, 8, 15; лучшая совместимость — Водолеи, Стрельцы, Овны.

Обаяние и дружелюбие позволяют Весам покорить сердце второй половинки, но их сомнения по поводу правильности выбора мешают признаться в чувствах объекту симпатии. Они долго думают перед тем, как наконец решиться на первый шаг, но момент бывает уже упущен. Часто вступают в брак со своей первой любовью, так как им важно услышать Мендельсона как можно раньше. В отношениях склонны идеализировать вторую половинку, но быстро разочаровываются и при этом не прекращают общение из-за нерешительности. Нередко первые браки Весов распадаются, когда представителям знака зодиака только перевалило за 20.

Пора оставить сомнения в прошлом: таро-прогноз для Весов на 2023 год

Но если избранник соответствует их ожиданиям, то Весы способны открыться перед ними с новой стороны и удивить романтичностью и чувством юмора.

Обычно выбирают творческие специальности или интеллектуальные профессии. Среди них встречаются прекрасные художники, писатели, музыканты, дизайнеры, корректоры и редакторы. Иногда при выборе специальности Весы руководствуются тягой к установлению справедливости во всем мире, поэтому много представителей знака зодиака среди юристов, политиков, дипломатов.

Здоровье у Весов обычно крепкое, но они склонны к заболеваниям почек и печени.

Скорпион — общая характеристика и судьба знака зодиака

Рожденные под этим знаком зодиака — противоречивые натуры. Возможно, дело в том, что ими управляют сразу две планеты Плутон и Марс. Первый небесный покровитель отвечает за подсознание, инстинкты, трансформацию и очищение. Второй демонстрирует воинственность и враждебность, поэтому Скорпионы обладают невероятной стойкостью и выносливостью. Наделены мужеством, упорством и сильной интуицией, стремятся к совершенству.

Ради цели рожденные под властью стихии воды готовы пойти на многое. Представители знака зодиака не гнушаются интригами и достигают задуманного не всегда законными способами. Для усиления положительных свойств характера им надо помнить о вещах, притягивающих счастье:

цвета удачи — пурпурный, малиновый, желтый, черный;

— пурпурный, малиновый, желтый, черный; камни — гранат, сердолик, коралл, опал;

— гранат, сердолик, коралл, опал; растения — гладиолус, гвоздика, хризантема;

— гладиолус, гвоздика, хризантема; счастливые числа — 4, 5, 6, 9, 10, 11, 21, 100, 666;

— 4, 5, 6, 9, 10, 11, 21, 100, 666; лучшая совместимость — Телец, Дева, Козерог.

Если посмотреть на Скорпионов со стороны, то кажется, что это довольно спокойные люди, однако за внешней холодностью скрывается буря чувств, которые они выплескивают на близких. Из-за конфликтности и непримиримости в паспорте представителя зодиакального круга может красоваться несколько штампов о браке и разводе. Однако с возрастом они учатся сдерживать негативные эмоции, поэтому семейное счастье обретают после 25. Влюбленный Скорпион готов носить партнера на рука, делиться с ним самым сокровенным и исполнять капризы.

Красиво жить не запретишь: таро-прогноз для Скорпионов на 2023 год

Благодаря высокой скорости реакции рожденные под властью водной стихии добиваются успехов в опасных профессиях. Скорпионов много среди реаниматологов, анестезиологов, хирургов, патологоанатомов, спортсменов, спасателей, военных.

Представители знака зодиака обладают крепким здоровьем, но увлекшись работой, занимаются делами до изнеможения. Наиболее уязвимы к простудам, аллергиям, болезням опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы.

Стрелец — общая характеристика и судьба знака зодиака

Покровительствующий знаку зодиака Юпитер одаривает подопечных невероятным везением и материальным благами, поэтому практически все начинания Стрельцов имеют успешное завершение. Решать все вопросы им помогает огромная от природы энергия и жизненный потенциал. Они никогда не тушуются и готовы в самых сложных ситуациях взять дела в свои руки. Их незаурядный ум позволяет им найти идеальный выход.

Стрельцы ставят перед собой довольно сложные задачи, потому что не любят легких побед. Однако они иногда встают в позу и отказываются от помощи профессионалов, так как считают, что все знают сами. Это порой серьезно сказывается на результате. Чтобы не допустить неприятностей и усилить положительные стороны характера, надо помнить:

цвет удачи — фиолетовый;

— фиолетовый; камни — аметист, сапфир, бирюза;

— аметист, сапфир, бирюза; растения — гладиолус, гвоздика;

— гладиолус, гвоздика; счастливые числа — 3, 12, 21, 30, 39, 48;

— 3, 12, 21, 30, 39, 48; лучшая совместимость — Овен.

Активные Стрельцы любят находиться в центре внимания. Вокруг них всегда вьется толпа поклонников. И они не знают, какому из них отдать сердце. Этот знак зодиака отличается невероятной влюбчивостью, но при этом быстро охладевает к избранникам.

Подопечные огненной стихии порой идеализируют партнера, что мешает им создать крепкие отношения, так как любое несоответствие с придуманной картинкой вызывает у них обиды и огорчения. Найти вторую половинку им непросто, поэтому долгое время они гордо носят звание холостяков и перед друзьями и родными хвастаются, что и без пары хорошо себя чувствуют.

Начнется новый жизненный этап: таро-прогноз для Стрельцов на 2023 год

Но когда Стрельцам удается найти человека, соответствующего ожиданиям, они тут же превращаются в идеальных семьянинов. Причиной конфликтов в таких союзах бывает только работа рожденных под покровительство огненной стихии, так как карьерная самореализация для них так же важна, как и любовь. Найти пару активным и трудолюбивым представителям зодиакального круга удается только после 35.

Для прирожденных лидеров по натуре подойдет работа в качестве бизнес-тренера, педагога, журналиста и рекламиста Стрельцы становятся хорошими руководителями и политиками.

Здоровье у знака зодиака крепкое, но они подвержены сезонным простудным заболеваниям, проблемам порно-двигательной системы и психологическим расстройствам, вызванным перенапряжением.

Козерог— общая характеристика и судьба знака зодиака

Козероги отличаются многогранностью интересов и невероятной удачей. Там, где другим знакам зодиака приходится прикладывать усилия, этому достаточно лишь начать. Но подарки судьбы их не устраивают. Они планомерно трудятся, чтобы достичь успеха во всех интересующих сферах.

Покровительствующая им сила земли и энергия планеты-управителя Сатурна позволяют им следовать тому плану, который они составили. Часто у представителей четко прописано расписание на день и заготовлена карта желаний, причем напротив мечт написан определенный срок их реализации. Добиться исполнения задуманного можно, используя следующие знания:

цвета удачи — болотный, черный, коричневый;

— болотный, черный, коричневый; камень — рубин;

— рубин; растения — гвоздика, гербер, тюльпан, георгин;

— гвоздика, гербер, тюльпан, георгин; счастливые числа — 3, 5, 7, 8;

— 3, 5, 7, 8; лучшая совместимость -Телец.

Серьезно Козероги подходят и к созданию семьи. Им не нужны ни к чему не приводящие интрижки, они ищут партнера, с которым совьют гнездышко. Нередко перед тем, как сделать предложение или согласиться выйти замуж, они долго встречаются со второй половинкой. Это не только позволяет им проверить чувства, но и накопить нужную сумму, чтобы приобрести жилье и организовать свадьбу, до мелочей продуманную еще с детства. Нередко «Да» в ЗАГСе они говорят после 40.

Откроются головокружительные перспективы: таро-прогноз для Козерогов на 2023 год

Успех в карьере приходит к Козерогам довольно рано. Заметив трудолюбие и упорство такого сотрудника, многие руководители помогают им продвигаться по карьерной лестнице. Наиболее продуктивен знак зодиака в таких сферах, как гуманитарные науки, сельское хозяйство, экономика, педагогика и политика.

Часто Козерогов беспокоят проблемы с кожей, зубами, желудком, опорно-двигательного аппарата и нервной системы.

Водолей — общая характеристика и судьба знака зодиака

Водолеи отличаются особенной чуткостью и развитой интуицией. Планета-управитель Уран позволяет им видеть больше, чем могут уловить другие знаки зодиака, поэтому они чаще видят вещие сны и знаки судьбы. Такие способности позволяют им добиваться задуманного.

Водолеи — целеустремленные и ответственные личности. Однако поддавшись эмоциям, способны разрушить то, что создавали долгие годы. Обезопасить себя от негативных проявлений характера знаку зодиака помогают некоторые талисманы:

цвет удачи — небесно-голубой, синий, зеленый;

— небесно-голубой, синий, зеленый; камни — бирюза, аметист, аквамарин, турмалин;

— бирюза, аметист, аквамарин, турмалин; растения — орхидеи, нарциссы, ландыши;

— орхидеи, нарциссы, ландыши; счастливые числа — 4, 9, 12, 24;

— 4, 9, 12, 24; лучшая совместимость — Овен, Стрелец, Дева.

В вопросах личной жизни Водолеи больше руководствуются разумом, нежели чувствами. Они ищут человека, способного считаться с его мнением, уважать выбор и соблюдать личные границы. Терзаться сомнениями по поводу верности возлюбленного они не станут. Водолеи не способны устраивать скандалы и ссоры на пустом месте. В семье главный акцент делают на рождении детей. Они прекрасные родители, но заводят семью довольно поздно, около 40 лет.

Все изменится к лучшему: таро-прогноз для Водолеев на 2023 год

Водолеи покоряют новые горизонты и реализуются в различных направлениях современного искусства. У знака зодиака достаточно энергии, чтобы сплотить вокруг себя людей. Обычно становятся психологами, учеными, дизайнерами, телеведущими, политиками и меценатами.

Особое внимание в области здоровья Водолеям надо обращать на ноги. Рожденные под этим созвездием подвержены варикозному расширению вен, тромбофлебитам, судорогам, растяжениям и переломам.

Рыбы — общая характеристика и судьба знака зодиака

Рыбы — чувствительные и утонченные натуры, готовые всегда прийти на помощь. В этом им помогает их управитель Луна. Но добродушием Рыб часто пользуются недобросовестные люди. Только развитая интуиция позволяет им быстро вывести обидчика на чистую воду. Разочарование в партнере или друге приводят их к сильным переживаниям.

Обезопасить себя от негатива рожденным под властью водной стихии помогают следующие знания о своем знаке зодиака:

цвет удачи — морская волна;

— морская волна; камни — жемчуг, аквамарин, горный хрусталь, коралл;

— жемчуг, аквамарин, горный хрусталь, коралл; растения — лилия;

— лилия; счастливые числа — 6, 7, 11;

— 6, 7, 11; лучшая совместимость — Скорпион.

В любви Рыбы довольно переменчивы. То без остатка отдаются партнеру, то проявлять холодность по отношению ко второй половинке. Согласно гороскопу, если данный знак зодиака находит вторую половинку, то сразу уходит с головой в отношения, но до того момента, пока имеет к нему интерес. Когда симпатия угасает, Рыбы легко могут уйти от избранника, даже если эти отношения были долгими. Но вступив в брак, рожденные под созвездием обычно дарят партнеру всю нежность и заботу, делают все, чтобы создать в доме уют. Часто отношения у Рыб доходят до ЗАГСа, когда им еще не исполнилось 30.

Все пойдет не по плану: таро-прогноз для Рыб на 2023 год

Нередко подопечные стихии воды становятся богатыми, но для этого им следует превыше всего ставить собственные интересы. В погоне за спокойствием и стабильностью они выбирают творческие профессии. Многие знаменитые художники, поэты, актеры и дизайнеры соответствуют этому знаку зодиаку по гороскопу. Если же Рыбы выбирают работу в офисе, то их труд высоко оценивают, поэтому часто они продвигаются по карьерной лестнице, хотя вовсе не ставят перед собой такой задачи.

Иммунитет у рожденных под данным созвездием довольно устойчив, но нервные напряжения приводят к психологическим проблемам. Главное — вовремя успокоиться и взять паузу в отношениях или отпуск на работе.