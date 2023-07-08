Вирусов пруд пруди: где и когда проще всего заразиться менингитом

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Наталья Григорьевская
Наталья Григорьевская Наталья Григорьевская Журналист редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 114 0

Терапевт Голенкина рассказала, где можно заразиться менингитом

Вирусов пруд пруди: где и когда проще всего заразиться менингитом

Фото: Depositphotos / Kzenon; 5-tv.ru

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Ежегодно в мире от инфекционной болезни умирает до четверти миллиона жителей Земли.

С наступлением теплого сезона, а также при массовом скоплении людей возрастает риск подхватить менингит. Это бактериальное или вирусное воспаление оболочек головного и спинного мозга. Более четверти миллиона больных, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), умирает ежегодно от бактериального менингита. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач-терапевт и профпатолог Евгения Голенкина рассказала, где риск подцепить менингит наиболее вероятен.

По ее словам, для России наиболее характерны вирусные и бактериальные формы менингита.

Возбудители менингита

«Причины вирусного менингита — вирусы гриппа, энтеровирусы, а причинами бактериального — микроорганизмы — стафилококки, менингококки, гемофильная палочка, стрептококк группы B и другие. Реже менингит вызывают попавшие в организм грибки и паразиты», — перечислила терапевт основных возбудителей коварного недуга.

Пути заражения менингитом

Возбудители попадают в оболочки мозга через другие органы. Входными воротами для заразы могут стать дыхательные пути, носоглотка, кровь и лимфа.

«Менингит способен развиться и на фоне других заболеваний, особенно бактериальных инфекций, особенно на фоне осложнения отита, туберкулеза, гайморита», — предупредила доктор Голенкина.

Условия распространения заболевания

Лето — самый опасный сезон для того, чтобы подхватить болезнь. Риски уменьшаются с приходом осени. Чаще всего заражение происходит при купании в грязных водоемах или передается воздушно-капельным путем. Скученность людей усугубляет эпидемиологическую ситуацию, простор для инфекции возникает в перенаселенных жилищах, общежитиях, лагерях беженцев.

Симптомы менингита

Инкубационный период болезни зависит от типа возбудителя и может составлять от двух до 12 дней, после чего возникают лихорадка, повышенная температура, светобоязнь, головная боль и ригидность мышц шеи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему менингит может стать проблемой каждого и приводил ТОП-3 мифов о менингите.

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