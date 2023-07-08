Кто кого: российский танк посеял панику в рядах ВСУ при попытке наступления

Украинские террористы потеряли почти все силы и средства в попытке противостоять защитникам Донбасса.

Российский танк посеял панику в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке их наступления. Об этом в интервью РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Восток» Олег Чехов.

«В ходе масштабного наступления ВСУ на Времевском выступе экипаж под командованием старшего сержанта Василия Плотникова за короткое время уничтожил несколько единиц боевой бронированной техники иностранного производства, посеяв панику в рядах украинских войск», — подчеркнул он.

Речь шла, как оказалось, об одном из самых сложных участков фронта. Плотников так грамотно построил стратегию боя, что благодаря слаженной работе экипажа танка удалось достичь невероятных результатов.

Также выяснилось, что тот же самый экипаж параллельно вывозил еще и раненых с поля боя.

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