В День семьи, любви и верности около 20 военнослужащих РВСН связали себя узами брака с возлюбленными

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Пары выбрали днем бракосочетания 8 июля неспроста. Праздник совпадает с памятных днем святых Петра и Февронии Муромских, которые считались на Руси покровителями семьи и брака.

Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Стенин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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В гарнизонах ракетных войск стратегического назначения в День семьи, любви и верности — 8 июля — порядка 20 военнослужащих связали себя узами брака со своими возлюбленными. Трогательные кадры опубликовало Минобороны России.

В честь торжеств музыканты военных оркестров преподнесли новобрачным подарок, исполнив живую музыку. Все желающие пары после государственной регистрации брака могли станцевать свой первый танец уже в статусе мужа и жены. Помимо этого в Домах офицеров были проведены праздничные мероприятия, на которых личный состав воинских частей и соединений наградил пары за долгую совместную жизнь в любви и верности.

К слову, День семьи любви и верности был утвержден президентом России Владимиром Путиным 8 июля 2022 года. Дата праздника выбрана неслучайно и совпадает с памятным днем святых Петра и Февронии Муромских. Они издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Как неоднократно отмечал российский лидер, семейные ценности — это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития страны и в настоящем, и в будущем.

Ранее 5-tv.ru публиковал троагетельные кадры свадьбы раненого бойца в военном госпитале Бурденко.

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