«От кого ребенок?» — больной раком муж Лены Катиной не поверил в отцовство

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Рита Миронова
Рита Миронова 19 0

Муж Лены Катиной показал ее на поздних сроках беременности

«От кого ребенок?» — больной раком муж Лены Катиной не поверил в отцовство

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певица вышла замуж за Дмитрия Спиридонова в июне 2022-го. Сейчас супруги ожидают появления на свет ребенка. Но почему будущий отец сомневается?

На начальных сроках беременности Лены Катиной ее муж не понимал, от кого ребенок, но на последних сроках активно начал делиться фотографиями возлюбленной. Нежный кадр из семейного архива публикует издание «Вокруг ТВ».

«Считанные дни — и я батя Демьяна. Впервые пробую себя в роли отца. Я так счастлив», — поделился Дмитрий Спиридонов с подписчиками.

Поначалу он не понял, от кого беременна его супруга, и даже предположил, что у нее коронавирус. Все потому, что Катина решила обрадовать его прямо после пробуждения.

«Была суббота, думал, высплюсь. Ага. Лена с пинка открывает дверь и дает тест. Я смотрю и спрашиваю: „У тебя COVID-19?“ Она говориит: „Спиридонов, какой COVID-19, я беременна!“ Я такой: „В смысле? От кого? У нас будет ребенок?“», — рассказывал супруг певицы.

Спиридонов очень хотел, чтобы супруга родила ему сына. Сама певица уже воспитывает сына Александра от первого брака, поэтому мечтала о дочке. Пол будущего ребенка она сообщила мужу только на восьмом месяце беременности — у пары родится мальчик.

Предполагаемая дата родов у Катиной намечена на июль, так что совсем скоро возлюбленные станут родителями Демьяна — так они решили назвать свое чадо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лена Катина дала концерт с огромным животом.

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