Боялись, что родит прямо на сцене: Лена Катина дала концерт с огромным животом

Рыженькая из «Тату» не только вышла на сцену, но и активно прыгала и танцевала.

Рыженькая из «Тату» этим летом станет мамой во второй раз. Экс-солистка группы уже воспитывает сына Александра от первого супруга, а теперь готовится подарить малыша нынешнему мужу, бизнесмену Дмитрию Спиридонову, который взял ее в жены в прошлом году, сообщает издание 7Дней.ru.

Певица не скрывает свое положение, еще зимой она вышла с округлившимся животом. Она призналась, что вторая беременность идет намного спокойнее, а вот ее избранник волнуется куда больше, ведь для него все впервые.

Катина пользуется тревожностью Спиридонова и часто устраивает ему истерики. Например, она требует ночью шаурму. Бизнесмен терпеливо выносит желания любимой женщины. Также ему приходится подчиняться ей в вопросах выбора интерьера для их новой подмосковной квартиры, в которой как раз делается ремонт.

Судя по всему, супруг не смог возразить женщине, когда та захотела вернуться на сцену прямо перед родами.

Накануне она выступила во время матча с «Зенитом» и «Спартаком». Певица воссоединилась с коллегой по группе «Тату» Юлией Волковой. Артистка вышла к зрителям с огромным животом, который она и не пыталась прикрывать.

Она надела широкие джинсы и облегающую блузку и была, соответственно, в кроссовках. Казалось, что изменившиеся формы не мешали исполнительнице петь хиты. Она активно двигалась и танцевала на сцене. Однако зрители переживали, что певица может родить прямо на стадионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как выступила воссоединившаяся группа «Тату».