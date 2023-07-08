Шойгу проверил подготовку новых соединений на полигонах: как это было

Шойгу проверил подготовку новых соединений на полигонах
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Военнослужащие-контрактники активно отрабатывают боевые задачи, готовясь к серьезной встрече с противником.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил подготовку новых соединений на полигонах Южного военного округа. Уникальные кадры с места событий обнародовала пресс-служба оборонного ведомства.
Согласно закону, курс интенсивной подготовки бойцов длится 38 дней. В рамках мероприятий военные должны посетить занятия по тактико-специальной, огневой, а также медицинской подготовкам. Кроме того, для них организуют тренировки вождения боевой и спец- техники, работе со связью в условиях боевых действий.
Все обучение проводится на современных интерактивных тренажерах.
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