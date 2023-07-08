Шойгу проверил подготовку новых соединений на полигонах: как это было

Военнослужащие-контрактники активно отрабатывают боевые задачи, готовясь к серьезной встрече с противником.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил подготовку новых соединений на полигонах Южного военного округа. Уникальные кадры с места событий обнародовала пресс-служба оборонного ведомства.

Согласно закону, курс интенсивной подготовки бойцов длится 38 дней. В рамках мероприятий военные должны посетить занятия по тактико-специальной, огневой, а также медицинской подготовкам. Кроме того, для них организуют тренировки вождения боевой и спец- техники, работе со связью в условиях боевых действий.

Все обучение проводится на современных интерактивных тренажерах.

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