В США назвали настоящую причину решения Байдена по кассетным бомбам: он знал, что делал

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 1 306 0

Экс-разведчик Риттер назвал решение Байдена по кассетным бомбам осознанным

В США назвали настоящую причину решения Байдена по кассетным бомбам: он знал, что делал

Фото: www.globallookpress.com / Ting Shen - Pool via CNP

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Американцы поставят Киеву боеприпасы, применение которых строго запрещено.

Президент США Джо Байден принял решение о передаче Украине кассетных боеприпасов исключительно с целью «показухи». Так американский лидер имитирует поддержку Киева. Расценивать эти действия необходимо только как политический жест, и не более того. Такое заявление сделал бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Это политический жест, призванный успокоить настроения в обществе, чтобы можно было заявить, что США помогают украинцам», — подчеркнул Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Экс-разведчик, в числе прочего, добавил, что в текущих условиях кассетные боеприпасы абсолютно бесполезны. Ведь российская армия находится в обороне в окопах.

В заключение Скотт Риттер пояснил: все, что делает сегодня правительство США, подрывают репутацию страны на мировой арене. Исправить это вряд ли будет возможно.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем президент Украины Владимир Зеленский «атаковал» Новую Зеландию и что ему нужно от этой страны.

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