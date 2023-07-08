ВСУ ночью атаковали Донецк и Светлодарск

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Донецк и Светлодарск. Украинские террористы обстреливали города из снарядов натовского калибра. «Коллективный Запад» продолжает поставлять Киеву боеприпасы, усложняя обстановку.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), боеприпасы выпустили по Петровскому району Донецка неоднократно. После этого — по районам Светлодарска.

Информация о пострадавших и возможных разрушениях уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны Сергей Шойгу проверил подготовку новых соединений на полигонах. Согласно закону, курс интенсивной подготовки бойцов длится 38 дней. В рамках мероприятий военные должны посетить занятия по тактико-специальной, огневой, а также медицинской подготовкам. Кроме того, для них организуют тренировки вождения боевой и спец- техники, работе со связью в условиях боевых действий.