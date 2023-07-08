Зеленский посетил остров Змеиный

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 708 0

С какой целью президент Украины отправился туда на моторной лодке и кто был с ним рядом?

Зеленский посетил остров Змеиный

Фото: REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный. Об этом он лично сообщил на странице в социальной сети, прикрепив к публикации кадры с места.

Там видно, что он приближается к острову на моторной лодке. Среди сопровождающих — глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Рядом также находятся люди с автоматами. На президенте Украины заметен бронежилет.

Зеленский сообщил, что его визит связан с 500-м днем с начала специальной военной операции.

Настоящие эти кадры или нет — доподлинно неизвестно.

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