Армия России сбила украинский истребитель Су-27 и перехватила шесть реактивных снарядов HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — уточнил представитель оборонного ведомства.

Конашенков подчеркнул, что в ходе проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины были также ликвидированы 17 беспилотников, принадлежащих террористам. Все это происходило в ДНР, Херсонской, Сумской и Запорожской областях.

В Минобороны также отметили, что российские военные разгромили базу горючего для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенную под Запорожьем.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Шебекино приостановлены восстановительные работы из-за атак со стороны ВСУ.