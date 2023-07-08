В Подмосковье утонули два маленьких брата во время рыбалки

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 602 0

В подмосковной Истре два маленьких мальчика утонули в пожарном водоеме

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; Telegram / Прокуратура Московской области / mosoblproc

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Мальчики пяти и семи лет погибли, пытаясь спасти друг друга.

В подмосковной Истре в пожарном водоеме утонули два маленьких мальчика во время рыбалки. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

«Примерно в 14 часов 7 июля 2023 года в СНТ „Луна-2“, расположенном в деревне Зенькино городского округа Истра, в пожарном водоеме обнаружены тела двух малолетних мальчиков 2015 и 2017 года рождения с признаками утопления», — говорится в сообщении.

По информации источника 5-tv.ru, погибшие мальчики пяти и семи лет были братьями.

Согласно предварительной версии, дети недалеко от дома катались на велосипедах и решили порыбачить в пожарном пруду. Один из мальчиков упал в воду, а второй бросился ему на помощь. В итоге они оба утонули.

По факту гибели детей прокуратура начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в одном из карьеров возле садового товарищества «Северная жемчужина» под Петербургом утонул 13-летний подросток.

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