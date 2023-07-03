Врачи 40 минут безуспешно пытались спасти утонувшего ребенка под Петербургом

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 36 0

В карьере у «Северной жемчужины» под Петербургом утонул 13-летний подросток

Врачи 40 минут безуспешно пытались спасти утонувшего ребенка под Петербургом

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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13-летний мальчик пошел купаться вместе со своими друзьями, но совместный отдых кончился трагично.

В одном из карьеров возле садового товарищества «Северная жемчужина» под Петербургом трагически погиб 13-летний подросток. Накануне он отправился вместе со своими друзьями на маленькое озеро неподалеку от дома, но желание повеселиться и отдохнуть закончилось плачевно. 

По данным 5-tv.ru, ребята пытались спасти своего друга — они вытащили его из воды и вызвали скорую помощь. Медики прибыли на место с реанимационным оборудованием спустя всего 20 минут после случившегося. Вместе с ними дети 40 минут откачивали своего товарища, но спасти юношу так и не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не поддаться панике и не утонуть в случае судорог в ногах во время купания.

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