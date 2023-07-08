Яна Рудковская поздравила сыновей с окончанием МГИМО: «Моя гордость и опора»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 263 0

Яна Рудковская поздравила сыновей с окончанием МГИМО

Яна Рудковская поздравила сыновей с окончанием МГИМО: «Моя гордость и опора»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Один из наследников звезды окончил университет с красным дипломом. А что по поводу второго?

Дети продюсера Яны Рудковской окончили университет. И речь не о Гном Гномыче. Старшие сыновья женщины стали выпускниками МГИМО (Московский государственный институт международных отношений).

В своем личном блоге Яна Рудковская рассказала, что ее ребенок Николай окончил университет с красным дипломом. Сын продюсера учился на факультете международного бизнеса. Второй сын Андрей выбрал для себя направление международных экономических отношений. Он также уверенно и успешно окончил изучать программу в этой сфере.

«Горжусь и очень рада, что смогла вырастить таких прекрасных сыновей. Я прошла сложный путь, но сегодня я могу точно сказать, что боролась не зря! Они сейчас — моя гордость и опора, а я их была опора все эти непростые годы», — написала продюсер.

Также она отметила работу декана факультета международного бизнеса Владимира Шаповалова. Рудковская назвала его мудрым наставником.

Николай и Андрей — старшие сыновья Яны Рудковской от первого брака с бизнесменом Виктором Батуриным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что эксперт раскрыла стоимость нового авто Яны Рудковской.

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