Санкции не сработали: как продолжает развиваться российская экономика

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Экономика России выстояла в условиях санкций и продолжает развиваться

Фото, видео: © РИА Новости / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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РФ стойко выдержала санкционный экономический удар и продолжает двигаться вперед, искать новые решения. В западных странах же не все наоборот.

В России впервые запустили собственное производство ABS и ESP для автомобилей — антиблокировочных тормозных систем и систем электронного контроля устойчивости. Ни один современный автомобиль без них не обходится. До 22-го года их выпускал завод компании Bosch в Самаре. Но немцы свернули свое производство по политическим мотивам, и вот понадобился целый год, чтобы другой российской кампанией и в другом месте — в Костроме — восстановить производство.

Конвейер может выдать до одного миллиона двухсот устройств. Ровно столько миллион двести тысяч легковых автомобилей выпускалось в России в относительно успешный допандемийный год. То есть Россия вышла на полную независимость по этим необходимым автокомпонентам. Импортозамещение, а в большинстве своем это обрабатывающая промышленность, становится одним из драйверов российской экономики — плюс почти 13% от мая к маю. Также в числе локомотивов оптовая торговля и строительство.

Механизм санкций не работает, с сожалением констатировал президент Финляндии на следующий день после встречи Путина и Мишустина в Кремле. Финляндия вполне может стать одной из самых пострадавших от санкций против нас стран Европы. Она лишилась всех торговых связей и до минимума сведено общение — в Петербурге закрывается генконсульство, то самое, которое выдавало в лучшие годы по полмиллиона финских виз для жителей северо-западных регионов. Эти туристы потом привозили до миллиарда евро в год в Финляндию. Теперь не привезут. Зато Финляндия в НАТО. Привезут американцы в Хельсинки миллиард евро в год? Я сомневаюсь.

«Кусайте локти» — вот, что читалось между строк во время общения президента с премьером, но открытым текстом они не сказали. Все-таки люди воспитанные.

«Сейчас у нас есть уверенность, в случае, конечно, если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, что мы должны расти больше двух процентов за год», — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вот еще одна деталь, о состоянии российской экономики. В тот же день, что и Мишустин в Кремле побывала семья Акиповых из Дагестана. Владимир Путин пригласил их к себе, когда увидел, как расстроилась восьмилетняя Раисат, не встретив президент во время его визита в Дербент. В Москве президент провел экскурсию по своему кабинету, вместе они позвонили по спецсязи министру финансов и договорились о дополнительной поддержке Дербента.

Пять миллиардов рублей — это солидная сумма. Такой «подарок» не мог быть сделан, если бы в бюджете не было на это возможности. Москва может себе позволить дополнительные, незапланированные расходы.

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