Умерла актриса из фильма «Волшебник страны Оз» Бетта Сент-Джон

Умерла американская актриса Бетта Сент-Джон, прославившаяся на весь мир по роли в фильме «Волшебник страны Оз». Печальное известие сообщил ее сын Роджер Грант. Артистке было 93 года, ее сердце остановилось в доме престарелых в Англии, пишет издание Daily Mail.

Сент-Джон родилась в 1929 году в Калифорнии. Свою карьеру она начала достаточно рано — в возрасте десяти лет, а ушла из кино в 1960-х. За 30 лет карьеры она снялась в десятках картин: с Марлен Дитрих в комедийном вестерне «Дестри снова в седле», дважды — в британских хоррорах с Борисом Карлоффом и Кристофером Ли, включая мегакульт «Отель ужасов», и в двух лентах о Тарзане с Гордоном Скоттом — «Тарзан великолепный» и «Тарзан и неудачное сафари о Тарзане.

Помимо этого на ее счету сериал «Человек-невидимка», «Голый рассвет», пеплум «Плащаница» и еще два десятка киноработ.

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