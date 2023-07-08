Бразильский актер из «Секс-Америки» и «Каннибала Макумбы» Зе Селсо заживо сгорел

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 336 0

Что произошло и почему никто не сумел спасти знаменитость?

Бразильский актер из «Секс-Америки» и «Каннибала Макумбы» Зе Селсо заживо сгорел

Фото: www.globallookpress.com / Aloisio Mauricio

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В бразильском городе Сан-Паулу в 86 лет скончался актер театра и кино Зе Селсо. Его полное имя Хосе Селсо Мартинес Корреа. Мужчины не стало 6 июля. В его доме начался пожар и актер очень сильно пострадал. Его успели доставить в реанимацию. Врачи всеми силами боролись за его жизнь. Медики подключили Зе Селсо к аппарату ИВЛ, но успешных результатов это не принесло. У актера обгорела большая часть тела.

В момент происшествия в доме находилось еще три человека и одна собака по кличке Наго. Людей госпитализировали, у них у всех отравление угарным газом, но их состояние стабильное. А вот судьба собаки остается неизвестной. Об этом сообщил канал g1.

Мужчина родился в 1937 году, в конце 1950-х он начал заниматься театральным искусством, а его дебют в кино состоялся в 1969. Он снялся в фильме «Секс-Америка». Также он сыграл в картинах «Сброд», «Головорез», «Каннибал Макумба» и еще в огромном количестве работ. Зе Селсо был одним из основателей театра «Офисина», который оказал значительное влияние на бразильскую культуру.

Из-за кончины актера в Сан-Паулу объявили трехдневный траур.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве умер актер Тетра имени Вахтангова Алексей Кузнецов.

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