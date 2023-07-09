Плотина из автомобилей: ливень в Сочи затопил улицы и смыл в овраг машины

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 31 0

Залповый ливень в Хосте затопил улицы и смыл в овраг машины

Фото, видео: 5-tv.ru

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На дорогах образовалась «плотина» из снесенных ливнем автомобилей.

Улицы Сочи превратились в огромную реку из-за ливня. На кадрах, появившихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как бурые горные реки образовали течение на дорогах и повредили автомобили.

По словам местных жителей, из-за неправильной парковки из машин образовалась своеобразная «плотина». Некоторые машины дождем смыло в овраг.

Ливень охватил территорию Хостинского района. Сообщается, что стихия не утихает до сих пор. Дороги населенного пункта ушли под воду — уровень воды на улице достигает щиколоток. С некоторых участков улиц смыло асфальт. Информации о повреждениях жилых домов или о пострадавших пока не поступало.

Накануне мощный ливень прошел в Краснодаре. Из-за последствий непогоды в некоторых районах города остановились троллейбусы и трамваи.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Коломне молния ударила в дерево рядом с людьми.

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