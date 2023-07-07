Молния ударила в дерево рядом с людьми в Коломне — видео

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 3 339 0

Пострадавшая от удара молнии в Коломне женщина получила ожоги стоп

Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Cupak; видео из открытых источников

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Непогода обрушилась на подмосковный город — люди передвигаются по улице по колено в воде.

Непогода обрушилась сегодня на ряд регионов России. В их числе Москва и ее область. Так, в Коломне во время грозы молния ударила в дерево, рядом с которыми находились люди. Момент удара оказался в распоряжении 5-tv.ru.

Из-за сильного ливня некоторые улицы города буквально ушли под воду. На кадрах видно, что местные жители по колено в воде. После удара молнии в дерево люди начали разбегаться в разные стороны.

По данным 5-tv.ru, пострадала одна женщина. У нее диагностировали ожог стоп первой степени. Ее состояние оценивается как среднее. Пока женщина госпитализирована, но в скором времени будет выписана.

Как сообщил глава городского округа Коломна Александр Гречищев в своем Telegram-канале, по прогнозам синоптиков в ближайшие часы осадки в населенном пункте не прекратятся. Помимо затоплений на некоторых улицах поступают сообщения о поваленных деревьях, обрывах электропроводов. Все городские службы максимально задействованы для устранения последствий непогоды.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий смерча в Ярославской области.

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