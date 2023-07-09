За езду вдвоем на электросамокате могут ввести штрафы

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Рита Миронова
Рита Миронова 32 0

В Совфеде предложили штрафовать на тысячу рублей за езду на самокате вдвоем

За езду вдвоем на электросамокате могут ввести штрафы

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Ранее сообщалось, что в России хотят запретить прокатные самокаты на пешеходных улицах.

За езду на электросамокате двух человек одновременно могут ввести штрафы в размере одной тысячи рублей. С таким предложением выступил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

В беседе с ТАСС он объяснил, что нарушения смогут фиксировать сотрудники ГИБДД, а ответственность также затронет и любителей других средств индивидуальной мобильности, например, гироскутеров или сигвеев.

По мнению Валерия Васильева, наказание за езду на подобных видах транспорта сразу двух человек нужно такое же, как и за нарушение пешеходами правил дорожного движения.

В июне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрещать электросамокаты в городе не станут, но введут новый способ регулирования скоростного режима, чтобы избежать происшествий и трагедий. Ранее сообщалось, что в России и вовсе хотят запретить прокатные самокаты на пешеходных улицах.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Нижневартовска погиб после неудачного падения с электросамоката.

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