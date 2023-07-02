Всего секунда: житель Нижневартовска погиб после неудачного падения с электросамоката

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 81 0

В Нижневартовске мужчина погиб после падения с электросамоката через ограждение

Всего секунда: житель Нижневартовска погиб после неудачного падения с электросамоката

Фото: www.globallookpress.com / Nik Oiko

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Пострадавший столкнулся с металлическим ограждением. Шансов на спасение практически не было.

Житель Нижневартовска скончался в результате неудачного падения с электросамоката — во время поездки он столкнулся с невысоким металлическим ограждением во дворе, перелетел через него и приземлился прямо на шею. Ситуацию прокомментировали в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, смерть наступила практически моментально. Травма, полученная 48-летним мужчиной во время падения, стала для него смертельной. По акту произошедшего 1 июля на пересечении улиц Мира и Ханты-Мансийской проводится проверка.

На опубликованных в социальных сетях снимках видно, что препятствием самокатчика, которое он не сумел преодолеть, стал невысокий металлический заборчик, который ограждал газон. Мужчина приземлился головой вниз. По данным некоторых СМИ, после падения он порядка 40 минут висел на заборе в застывшей позе.

Ранее 5-tv.ru писал, что школьник на скорости врезался в мужчину на электросамокате в Кузьминском парке в Москве. После столкновения он был госпитализирован в больницу с травмами.

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